我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金融時報：美台國安高層下周將在華府AIT總部會面

裁員潮 新進華人留學生員工人心惶惶

恐慌症糾纏4年 單親媽全力配合醫矚擺脫困擾

記者胡蓬生／苗栗即時報導
陳文科主任提醒，恐慌症最好要儘早找專業醫療團隊做治療，以免合併其他精神問題發生（示意圖，非當事人）。（衛福部苗栗醫院提供）
陳文科主任提醒，恐慌症最好要儘早找專業醫療團隊做治療，以免合併其他精神問題發生（示意圖，非當事人）。（衛福部苗栗醫院提供）

42歲獨立撫養孩子的單親媽媽小梅（化名）4年前罹患恐慌症，四處求醫檢查都找不出問題，陷入崩潰邊緣，相當痛苦，後來到台灣衛福部苗栗醫院求診身心科，在醫師給予溫暖及指引，讓她學會轉念與病共存，重新找回生命美好，她呼籲病友要勇敢面對自己的疾病，尋求專業醫師協助。

苗栗醫院指出，小梅發病初期並不知道自己到底怎麼了，有次開車在快速道路上，突然全身無力無法繼續開車，她大聲哭泣、打電話求助警察把車開回家；嚴重的時候不敢出門、不願與人互動，對人際關係和工作都造成影響。

有次早晨家人拉開窗簾，照進屋內的陽光，她都覺得會傷害她，失控地恐懼、尖叫；後來更多的生理疾病襲來，胃潰瘍、頭暈、心悸，甚至出現肢體運動困難而四處求診，為了方便長期治療，經人輾轉介紹到在地的苗栗醫院身心科看診，開啟4年的治療過程。

小梅門診等候就醫過程，看到身心科主任陳文科與每名病患談話都花很長時間，她體諒醫師辛若，所以都快速講話、想早點結束門診會談，但醫師告訴她這是屬於妳的時間，不用急慢慢說，讓她深受感動，相信醫師會幫助她，對醫囑完全遵從，絕不自行停藥，如想停藥也會和醫師商量；醫師要她運動，她每天一有空就去激烈運動，每天至少4小時，醫師提醒規律及適度運動才是上策，她慢慢調整成上下午各1次、每日約1至2小時運動，現在仍然保持習慣，也已戒酒2年。

小梅認為自己非常幸運，現已能維持大部分生活功能，正常工作和照顧小孩，幾乎不再有恐慌及無法控制的情緒。

陳文科指出，恐慌症是精神科門診常見焦慮症的一種，患者會突然感覺自己無法呼吸、極度不安、快要死亡，到醫院急診求救，但通常檢查後醫師都會說「沒什麼問題，打個針就好了」，甚至有人到醫院就好了。恐慌症也常在無壓力，或無生理疾病時出現，由於常找不到原因、檢查都正常，反而讓病人更不安、恐懼，不知道什麼時候又會出現，因此對生活、工作、社交活動產生影響。

他提醒，恐慌症要儘快找專業醫療團隊治療，以免合併其他精神問題，比如說憂鬱症，睡眠障礙等。恐慌症治療除藥物治療，其實心理治療占重要關鍵角色，透過與醫師充分溝通，包括對疾病的理解、藥物治療及適當調整生活方式與壓力，可有效改善疾病對日常生活的干擾。

恐慌症透過與醫師充分溝通，理解疾病、藥物治療、調整生活方式與壓力，可有效改善（示...
恐慌症透過與醫師充分溝通，理解疾病、藥物治療、調整生活方式與壓力，可有效改善（示意圖，非當事人）。（衛福部苗栗醫院提供）

警察 憂鬱症

上一則

鼻塞、睡不好 恐是鼻中膈彎曲

延伸閱讀

80歲婦失眠憂鬱 醫師：巴金森病引起

80歲婦失眠憂鬱 醫師：巴金森病引起
布魯克林華裔單親爸被撞死 兇手「持刀重傷」前科曝光

布魯克林華裔單親爸被撞死 兇手「持刀重傷」前科曝光
植物性天然多巴胺優腦康NeuroCare Advance

植物性天然多巴胺優腦康NeuroCare Advance
布碌崙駕車撞人案 華人單親爸慘死 孩聞訊以為詐騙

布碌崙駕車撞人案 華人單親爸慘死 孩聞訊以為詐騙

熱門新聞

70年代巨星劉文正驚傳病逝美國。（本報資料照片）

一代巨星劉文正心肌梗塞過世 醫：6成男性發作前無症狀

2023-02-15 04:51
（圖：健康醫療網提供）

增強免疫力、提升自我保護「6種營養」這樣吃

2023-02-15 01:00
嘉義醫院心臟內科醫師黃英和提供預防腦中風四大絕招，包括少吃高膽固醇食物、規律運動、拒菸酒及定期健康檢查等。（嘉義醫院提供）

天冷急性中風率暴增 醫師提供四大絕招預防腦中風

2023-02-13 04:24
（圖：健康醫療網提供）

25歲妙齡女無明顯症狀 靠「商店會員卡」竟揪出卵巢癌

2023-02-13 00:30
咖啡因的影響會在4到6小時內緩解，想在晚上10點入睡者，最好在下午4點前喝完咖啡。（路透）

咖啡不該一早就喝 科學家教你「2時機」最好

2023-02-15 02:03
三高數值微超標不可輕忽，應積極管理改善，預防心血疾病等慢性病。（圖：門諾醫院提供）

3高微超標要注意 他輕忽健檢紅字 心肌梗塞險喪命

2023-02-11 02:10

超人氣

更多 >
對付「沉默殺手」高血壓 除了吃香蕉還要做這些事

對付「沉默殺手」高血壓 除了吃香蕉還要做這些事
與多人發生不正當性關係 中國最年輕女廳官被雙開

與多人發生不正當性關係 中國最年輕女廳官被雙開
劉文正人在哪？資深媒體人爆料「住私人島還有守衛」

劉文正人在哪？資深媒體人爆料「住私人島還有守衛」
尷尬了…F-22戰機射40萬美元飛彈 恐打下12美元民間氣球

尷尬了…F-22戰機射40萬美元飛彈 恐打下12美元民間氣球
伊州母親疑尋短 攜5歲子跳下尼加拉瀑布 1死1重傷

伊州母親疑尋短 攜5歲子跳下尼加拉瀑布 1死1重傷