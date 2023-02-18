臉部刺痛伴隨癢感竟是皮蛇上身 醫籲1方式勝於治療

(取材自健康醫療網)

68歲的童女士有天覺得莫名倦怠、後來臉部產生刺痛伴隨著癢感，因為這種難以言喻的不適，便立刻就醫，經醫師診斷，童女士臉部局部神經痛癢、感覺異常的表現，應為帶狀疱疹起皮疹、水泡前的前驅症狀，幸好及早就醫，經抗毒藥物治療並休息安養後，已經康復。

帶狀皰疹病毒 潛伏神經節

台中榮總嘉義分院家醫科主治醫師洪恩琪說明，醫學 名稱為「帶狀皰疹」，就是大家熟知的「皮蛇」或「飛蛇」，為水痘-帶狀疱疹病毒(Varicella-Zoster virus)感染造成的疾病，通常患者幼年時曾感染水痘，痊癒後病毒不會被消滅，反而潛伏在人體背根神經節。

當患者年齡增長，或因生病、熬夜造成抵抗力下降，病毒就會再度活化引發帶狀皰疹，特徵為沿著皮膚感覺神經分布，出現單側、疼痛、水泡性的皮疹，但在皰疹出現前數天就可能有灼熱、感覺異常，輕微發燒、全身倦怠等前驅症狀，數天至數星期內會在發紅之表皮上長出內容物清澈之水泡。

愈是高齡患者 神經痛愈顯著

洪恩琪醫師表示，帶狀疱疹67%病患年齡在50歲以上，且50歲以上患者併發帶狀疱疹後神經痛比率約為28%，越高齡者出現皰疹後神經痛機率越高。神經痛的感覺常被描述為具燒灼感、刺痛、麻痛等，情況嚴重時，連衣服摩擦到皮膚都會感到異常疼痛，造成患者失眠 、心情低落，嚴重影響生活品質。

及早發現治療 縮小皮疹範圍

洪恩琪提到，臨床上病患若在帶狀疱疹出現的72小時內，即接受抗病毒藥物或止痛藥物如鴉片類止痛藥、外用辣椒素、脊髓內注射類固醇等治療，能有效抑制急性期神經痛並縮小皮疹範圍。且採取藥物疼痛控制效果因人而異，而「預防勝於治療」仍為醫界對各種疾病防範最推崇的作法，建議自費接種「活性帶狀疱疹疫苗」來預防。

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資料來源：健康醫療網

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