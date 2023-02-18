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導管植入青光眼手術　搶救眼角膜感染近盲視力

健康醫療網／記者王冠廷報導
(取材自健康醫療網)
(取材自健康醫療網)

張先生兩年前於電腦公司退休，有天感覺自己眼睛有異物感，原本不在意，但後來實在越來越難受，只好求診。

挽救惡化視力 眼導管植入治療

中國醫藥大學附設醫院眼科醫學中心醫師李宥伶確診張先生的眼角膜受黴菌感染嚴重潰瘍，經治療癒合後留下角膜疤痕，出現複雜型青光眼，其中右眼視力不到0.01，幾乎失明，產生隅角沾黏以及虹膜新生血管等多重後遺症，並使得房水（Aqueous humor；位於水晶體與角膜之間的液體）引流阻塞，引起眼球脹痛、頭痛等不適症狀，經藥物、雷射治療後眼壓達40-50mmHg仍居高不下（標準眼壓為21mmHg以下）。

為了挽救張先生持續惡化的視神經損傷，李宥伶建議張先生施行「青光眼導管植入術」，並輔以「眼內OCT術中斷層定位」，精準定位後植入極微細的引流導管，以導管使房水自引流管排出，加速排走房水，再集中流到水庫體，從而控制眼壓。張先生術後經過調養，眼睛不再疼痛難耐，眼壓已降到10mmHg恢復穩定，歡喜等待未來角膜移植能恢復視力。

青光眼不可逆 早發現早治療

李宥伶進一步分析，青光眼是一種不可逆的視神經病變，複雜型青光眼的致盲率甚高，會導致視野缺損，嚴重時影響中心視力，導致失明。根據衛福部統計，台灣目前已有超過34萬人罹患青光眼，易罹患青光眼的高危險族群，包括有青光眼家族史、糖尿病、高血壓、60歲以上的年長者、高度近視、遠視、自體免疫疾病及心血管疾病患者，以及常低頭看3C而姿勢不動的低頭族也須留意，近年來亦有年輕化趨勢。

眼球分泌的「房水」原是用來維持眼睛的正常生理功能，若是累積太多、無法即時排出，就會造成眼壓上升，傷及眼底的視覺神經，因此「控制眼壓、房水引流」是減緩青光眼患者視神經受損的首要方法。李宥伶醫師說，眼壓控制有三個步驟，分別是使用眼藥水、雷射以及手術治療。當眼壓控制不夠穩定或藥物副作用難以承受時，便需要評估青光眼手術來達成更低或更穩定的眼壓控制。

緊急降壓需求 新式手術治療好

李宥伶醫師表示，傳統型治療青光眼的「小樑切除手術」會因青光眼種類，以及個人體質疤痕癒合的不同而影響成功率，雖然已使用抑制纖維化的藥物控制疤痕癒合，術後幾年間仍可能會有引流通道逐漸不暢通，再度造成眼壓上升，尤其是一些較嚴重的頑固性青光眼，如葡萄膜炎性青光眼、新生血管性青光眼。

「青光眼導管植入術」則能使房水自引流管排出，再集中流到水庫體。對於有急切降壓需求的患者、眼壓波動大的葡萄膜炎性青光眼及早期新生血管性青光眼患者，建議選擇含瓣膜的引流裝置；對於眼壓要求較嚴格的患者，則建議選擇不含瓣膜的引流裝置。

【延伸閱讀】

黴菌感染導致青光眼　近乎全盲

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56796

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手術 高血壓 醫學

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