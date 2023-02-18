導管植入青光眼手術　搶救眼角膜感染近盲視力

(取材自健康醫療網)

張先生兩年前於電腦公司退休，有天感覺自己眼睛有異物感，原本不在意，但後來實在越來越難受，只好求診。

挽救惡化視力 眼導管植入治療

中國醫藥大學附設醫院眼科醫學 中心醫師李宥伶確診張先生的眼角膜受黴菌感染嚴重潰瘍，經治療癒合後留下角膜疤痕，出現複雜型青光眼，其中右眼視力不到0.01，幾乎失明，產生隅角沾黏以及虹膜新生血管等多重後遺症，並使得房水（Aqueous humor；位於水晶體與角膜之間的液體）引流阻塞，引起眼球脹痛、頭痛等不適症狀，經藥物、雷射治療後眼壓達40-50mmHg仍居高不下（標準眼壓為21mmHg以下）。

為了挽救張先生持續惡化的視神經損傷，李宥伶建議張先生施行「青光眼導管植入術」，並輔以「眼內OCT術中斷層定位」，精準定位後植入極微細的引流導管，以導管使房水自引流管排出，加速排走房水，再集中流到水庫體，從而控制眼壓。張先生術後經過調養，眼睛不再疼痛難耐，眼壓已降到10mmHg恢復穩定，歡喜等待未來角膜移植能恢復視力。

青光眼不可逆 早發現早治療

李宥伶進一步分析，青光眼是一種不可逆的視神經病變，複雜型青光眼的致盲率甚高，會導致視野缺損，嚴重時影響中心視力，導致失明。根據衛福部統計，台灣目前已有超過34萬人罹患青光眼，易罹患青光眼的高危險族群，包括有青光眼家族史、糖尿病、高血壓 、60歲以上的年長者、高度近視、遠視、自體免疫疾病及心血管疾病患者，以及常低頭看3C而姿勢不動的低頭族也須留意，近年來亦有年輕化趨勢。

眼球分泌的「房水」原是用來維持眼睛的正常生理功能，若是累積太多、無法即時排出，就會造成眼壓上升，傷及眼底的視覺神經，因此「控制眼壓、房水引流」是減緩青光眼患者視神經受損的首要方法。李宥伶醫師說，眼壓控制有三個步驟，分別是使用眼藥水、雷射以及手術 治療。當眼壓控制不夠穩定或藥物副作用難以承受時，便需要評估青光眼手術來達成更低或更穩定的眼壓控制。

緊急降壓需求 新式手術治療好

李宥伶醫師表示，傳統型治療青光眼的「小樑切除手術」會因青光眼種類，以及個人體質疤痕癒合的不同而影響成功率，雖然已使用抑制纖維化的藥物控制疤痕癒合，術後幾年間仍可能會有引流通道逐漸不暢通，再度造成眼壓上升，尤其是一些較嚴重的頑固性青光眼，如葡萄膜炎性青光眼、新生血管性青光眼。

「青光眼導管植入術」則能使房水自引流管排出，再集中流到水庫體。對於有急切降壓需求的患者、眼壓波動大的葡萄膜炎性青光眼及早期新生血管性青光眼患者，建議選擇含瓣膜的引流裝置；對於眼壓要求較嚴格的患者，則建議選擇不含瓣膜的引流裝置。

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資料來源：健康醫療網

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