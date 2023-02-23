經期沒來不在意 23歲女腹痛才知臨盆

婦產科醫師顏稟嶪提醒婦女身體異常，應就醫檢查，避免懷孕不自知，影響自身和胎兒健康。（圖：南投醫院提供）

一名23歲孕婦因為經期不定，腹部又沒明顯隆起不知道已經懷孕，最近凌晨腹痛不止，到醫院急診，醫師才發現她懷孕即將臨盆，緊急安排剖腹產，接生下3400公克男嬰，寶寶有胎便染色狀況，經治療後目前母嬰狀況皆已穩定。

孕後肚子硬硬的 不疼痛

台灣南投醫院婦產科醫師顏稟嶪說，吳姓產婦因為經期不定，忽略懷孕的徵兆，懷孕後期覺得肚子硬硬的，但不疼痛，所以沒有就醫。他提醒，女性多關注自己的身體變化，家人間多觀察、關心彼此健康狀況，懷孕若沒有接受產檢是危險的事情，醫師難以掌握孕婦的整體狀況，若孕婦患有其他疾病，若沒有穩定病情，嚴重可能會危害到母親及嬰兒的生命。

醫師檢查時，發現胎兒心律改變且有羊水胎便染色症狀，如果不慎將胎便吸入至氣管、肺部，有可能出現「胎便吸入症候群」，導致感染、肺部擴張不全、呼吸衰竭，甚至可能因嚴重缺氧窒息而導致心肺衰竭或缺氧性腦病變，危及生命。由於不清楚破水時間點，為預防感染以抗生素為產婦治療。

定期產檢 降低生產併發症

顏稟嶪說，為了掌握母嬰健康，懷孕後產檢相當重要。定期產檢可以降低妊娠與生產併發症，減少孕婦及新生兒死亡，減輕育齡家庭經濟負擔。