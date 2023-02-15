網路成癮背後可能是焦慮及憂鬱？ 身心共病不可輕忽

北部一名12歲的孩童「雯雯」長期網路沉迷，常常晚睡導致白天沒精神，上課無法專注。圖為示意圖。（台北慈濟醫院提供）

台灣北部一名12歲的孩童「雯雯」長期網路沉迷，常常晚睡導致白天沒精神，上課無法專注，母親懷疑雯雯網路成癮並協助就診。台北慈濟醫院身心科醫師陳文建問診發現，雯雯有注意力不集中及憂鬱的傾向，因此以開立藥物及安排心理師 與社工師介入；他建議，家長可透過獎勵方式改善網癮。

網路世代下不少孩童網路沉迷，雯雯長時間使用網路，常常晚睡導致白天沒精神，上課無法專注，母親懷疑雯雯網路成癮，因此帶著她前往台北慈濟醫院身心科門診。

雯雯透露，自己在學校的人際關係和課業並不良好，打遊戲比較有成就感，另外也喜歡在網路上與陌生人聊天，讓自己感覺比較不孤單，但有幾次在網友要求下將較為私密的照片分享給對方後，就變得十分不安且經常哭泣。

陳文建透過問診發現，雯雯有注意力不集中及憂鬱的傾向，因此開立處方藥物以改善雯雯的狀況，並安排心理師與社工師介入輔導，希望能夠協助雯雯找到調整現實與網路上人際互動的平衡。

陳文建指出，網路的使用不像酒精或K他命等藥物會直接對腦部造成生理上的依賴或戒斷，但當過度投入網路遊戲以至於生活功能無法維持時，就可能要考慮所謂的行為成癮。

醫師主要視其是否出現失去自制、生活多以遊戲優先、即使有危害仍無法停止等生活功能缺損的情形做為臨床診斷的依據，特別的是，使用時間未必與上癮與否有完全相關性，重點在於是否已經造成個人生活功能的缺損。

陳文建提到，網路成癮除衝動、強迫使用外，背後多有焦慮、憂鬱等情緒，沉迷其中久而久之人際與生活功能退化，可能會出現一些特定精神疾患，因此網癮往往是環境與心理困擾的加乘；治療需先找到可能潛藏的身心共病，以藥物或心理治療方式改善，再藉由培養替代的興趣、適當的行為約定。