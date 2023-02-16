70歲乳癌婦下肢突癱瘓 就醫驚見「癌轉移」

(取材自健康醫療網)

一位70多歲女性就醫，發現竟已下肢癱瘓將近一週，經神經外科醫師詳細詢問病史及各項檢查後，發現有一巨大乳房腫瘤 和高位胸椎腫瘤壓迫脊髓，研判第四期乳癌合併脊椎轉移，但患者本身平時體力和精神都很好，突如其來的噩耗讓她頓時陷入焦慮和恐慌。

從臥床進步至行走 脊椎手術 、後續治療建功

在家人關懷與支持之下，多科團隊仔細向她說明治療計畫和預後，患者決定接受積極治療。臺北市立聯合醫院神經外科醫師許劭遠表示，患者首先進行脊椎手術，解決腫瘤壓迫神經問題，並置入骨釘強化脊椎穩定度，接著由腫瘤科和放射腫瘤科安排後續藥物及放射線治療，合併復健科進行復健。在手術後一年，患者恢復了行走能力，雖然不像一般人健步如飛，不過比起只能臥床的時候，有了很大的進步。

許劭遠說，轉移性脊椎腫瘤常是癌症 患者會面臨的問題，尤其是腫瘤壓迫神經導致癱瘓乏力時，對病人更是折磨，傳統上此類患者常被當作末期病患，有些人甚至放棄治療，但在藥物和手術技術觀念的進步下，下肢癱瘓不再是無解的議題。

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資料來源：健康醫療網

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