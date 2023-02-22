45歲女脾臟長6公分腫瘤 自體移植保住功能

亞洲大學附屬醫院一般主任外科葉俊杰，說明「脾臟切除後自體移植手術」。（圖：亞洲大學附屬醫院提供）

一名45歲女性去年查出脾臟長腫瘤 ，醫師原本建議全脾切除，但她希望可以保全脾臟免疫力 功能，後來經醫師施以「脾臟切除後自體移植手術 」，也就是先把脾臟切除取出，再取其正常脾臟部分，分為五塊、每個約四公分，以自體移植方式植入腹部大網膜腔內，以一分為五的方式，繼續保有25％的脾臟，不但能維持了原有免疫力，也讓患者生活功能不受影響。

台灣亞洲大學附屬醫院一般主任外科醫師葉俊杰說，這名女患者擔任傳統產業高階主管，平時喜歡運動，多年來會報名參加三鐵比賽，術後回診時除了感謝醫師，也開心透露等體力恢復後，就會恢復三鐵練習和愛運動的生活。

葉俊杰說，脾臟位於腹腔內胰臟尾端，成人脾臟長度約7至12公分，主要是負責過濾血液、清除老化紅血球及免疫等功能，尤其脾臟具有宛如「空氣濾清器」的作用，可以清除體內病菌，尤其是有莢膜的細菌，如肺炎鏈球菌、嗜血桿菌、腦膜炎雙球菌等易致死細菌，是人體重要的器官之一。

葉俊杰表示，女患者有脾臟腫瘤，大小約為六公分，無法判斷良性或惡性，而脾臟腫大原因很多，包括嚴重撞擊出血、感染、紅血球結構異常以及癌細胞侵犯等，一旦開始腫大，脾臟就會逐漸壓迫到鄰近器官，產生腹脹、左腹痛或胸痛等症狀。

經再次透過超音波及斷層掃描後，診斷患者疑似罹患「脾臟錯構瘤」，考量女患者的需求及身體狀況後，決定以微創腹腔鏡執行「脾臟切除後合併自體移植手術」。

葉俊杰說，脾臟與肝臟都屬於沒有痛覺神經的器官，加上脾臟腫瘤一般沒有明顯症狀，若沒有合併脾臟腫大的情況下，往往得靠檢查才能察覺脾臟有異狀而揪出病症，建議民眾可以透過例行性健檢掌握自己的健康，避免病情持續惡化。