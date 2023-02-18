搬運工腰椎退化坐輪椅 脊椎內視鏡助行走
一名59歲男性近年飽受坐骨神經痛之苦，甚至需要輪椅代步，檢查發現有多節腰椎退化及椎孔狹窄壓迫神經，經醫師評估，接受診斷性神經阻斷術及脊椎內視鏡手術，術後症狀大幅改善，回診時已經能不使用拐杖自行走進診間。
台灣長安醫院骨科醫師喻大久說，患者平時從事搬運工作，這三年左側屁股經常有疼痛及兩腳痠麻情況，藥物及復健治療改善有限，最近一年症狀更加嚴重，有時連右邊的屁股也會痛，沒辦法久站也睡得不好。
經核磁共振檢查，發現他的腰椎第二到五節都有退化，造成多處的神經壓迫，由於壓迫位置實在太多了，於是先安排了診斷性神經阻斷術，定位出最嚴重的部位止痛，後續再進行脊椎內視鏡減壓手術，透過X光機引導，利用內視鏡的高解析力影像系統，把病灶放大進行手術，同時處理三個部位。術後有三個一公分長的傷口，隔天就可以下床行走。
他說，脊椎內視鏡手術是近年快速發展的一種脊椎神經減壓手術方式，好處是傷口僅約一公分、對於肌肉以及軟組織的結構破壞也更少，手術完當天大部分的病人就可以下床走動，接著住院觀察一到兩天就可以回家，相較於傳統手術來的安全又快速。
喻大久說，長期姿勢不正確會造成脊椎關節的發炎退化而形成骨刺或造成脊椎滑脫，平常在工作或運動時需要盡量避免彎腰的動作，要搬東西的時候，先蹲下去再把東西搬起來，坐著的時候要坐正，避免背部懸空，也可以在腰部後方放一個靠墊。若有坐骨神經痛，應盡快就醫檢查，椎間盤突出、脊椎狹窄、退化性脊椎疾病等都可以使用脊椎微創內視鏡手術方式處理，盡早恢復正常生活。
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