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5旬男手腕麻、吃飯掉筷 竟是糖尿病引發神經病變

簡慧珍
陳姓男子拿不穩筷子，不知是手指末端神經受損。（記者簡慧珍／攝影）
陳姓男子拿不穩筷子，不知是手指末端神經受損。（記者簡慧珍／攝影）

一名52歲陳姓男子發生在右手腕，最近三個多月吃飯常掉筷子，被妻子罵「又不是小孩子，筷子都拿不穩。」經檢查才知是糖尿病作祟，經過藥物和復健治療，逐漸改善症狀。

陳男五年多前健檢驗出血糖偏高，因沒不適症狀也就不以為意和追蹤，最近三個月手腕麻木，吃飯時常掉落筷子常會掉落，每次掉落都換用乾淨筷子，遭老婆責罵跟小孩一樣，他以為真的老了，可能短暫性血液循環不好，不過手腕麻木時間越來越長，不得不就醫。

台灣衛福部彰化醫院神經內科醫師林嶸洲表示，陳男接受理學檢查出右手腕及手指輕微無力，右手喪失皮膚痛覺和肌腱彈跳反射消失，是典型周邊神經病變現象，抽血檢查其空腹血糖270mg/dl（正常值70~100），糖化血色素10.1%（正常值小於5.7）都代表罹患糖尿病，進一步神經傳導檢查已有多條周邊神經受損。

周邊神經病變患者以糖尿病患最多，發病初期大多是麻木或刺痛感，對冷熱痛覺變得遲鈍，彰化醫院常收治腳趾瘀青、腫脹、發炎甚至已經潰瘍但不自知的拖鞋伯，還驚訝何時受傷，林嶸洲建議病人應穿襪子、鞋子和戴手套保護手腳。

林嶸洲強調，出現手、腳麻木或刺痛等神經症狀就要趕快就醫治療，先釐清是糖尿病或是其他疾病引發的神經病變，糖尿病造成的周邊神經病變十分多樣性，有的從手腳末梢緩慢地產生麻木感或刺痛感，有的急性或快速發病可能造成終身殘疾，無論哪一種都越早治療效果越好，可惜不少病患一再忍耐，有的拖延一年以上，神經病變往往無法回復。

糖尿病 血糖

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