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鼻塞、睡不好 恐是鼻中膈彎曲

鄒尚謙
許多人常鼻塞睡不好，習慣口呼吸而引發睡眠呼吸中止症，可能是鼻中膈彎曲所導致。（Getty Images）
許多人常鼻塞睡不好，習慣口呼吸而引發睡眠呼吸中止症，可能是鼻中膈彎曲所導致。（Getty Images）

許多人常鼻塞睡不好，習慣口呼吸而引發睡眠呼吸中止症，其中「不習慣鼻呼吸」就可能是鼻中膈彎曲所導致。醫師表示，鼻中膈像是空氣的高速公路，如果道路彎曲，會讓空氣在鼻腔流動不順暢，使得空氣在鼻腔內打轉，導致呼吸不順，必須透過藥物或手術治療來進行改善。

未妥善處理 可能長息肉

台灣林口長庚醫院耳鼻喉部主治醫師黃建嘉表示，鼻腔內有「下鼻甲」、「鼻中膈」，黃建嘉說，兩者就像是高速公路跟閘道管制燈，下鼻甲在鼻腔內最前端，負責調控氣流，受外在環境刺激就會水腫或收縮；鼻中膈則是氣流的快速通道，若彎曲就會影響氣流，讓呼吸不順暢，兩者都可能讓病患不習慣鼻呼吸。

黃建嘉說，若沒有妥善處理鼻中膈彎曲問題，可能造成鼻腔阻塞、鼻竇發炎，長期發炎更可能產生鼻息肉，阻塞鼻腔氣流，進一步發展成睡眠呼吸中止症。

治療不限手術 可用藥物

鼻中膈彎曲在治療時，並非全部都要透過手術進行改善。黃建嘉說，大部分個案都會先以藥物介入，像是鼻噴劑、洗鼻器等；如果效果不好、症狀加劇，才會透過手術方式，快速改善鼻腔構造，恢復穩定氣流。

不過，黃建嘉也提醒，許多民眾因為長期鼻塞前去就醫，診斷為鼻息肉，但常常指的就是「下鼻甲肥厚」，息肉是贅生物。下鼻甲有其生理功能，貿然將其全數切除，本來調控氣流的功能消失，更容易讓空氣在鼻腔內停留，反而會因鼻腔的氣流紊亂引起呼吸不順，最終形成空鼻症，患者會更加吸不到氣，導致生活上更不舒服。

鼻中膈彎曲、下鼻甲肥厚改善手術，通常需要兩至三周的恢復期。黃建嘉說，通常病人在初次回診後都會明顯感到呼吸順暢、鼻塞改善，過敏症狀得到控制後，往往能重拾良好睡眠；如果沒有好好保養，鼻中膈遭到外力撞擊，又可能再度產生彎曲；或長期抽菸或待在容易過敏環境中，可能一年半下鼻甲又會增生回來，病友務必好好預後照顧。

鼻中膈彎曲2大成因 製表／鄒尚謙
鼻中膈彎曲2大成因 製表／鄒尚謙

手術 過敏

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