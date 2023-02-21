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經期不正常、貧血暈倒 送醫取出29顆子宮肌瘤

游振昇
光田醫院婦產部蘇棋楓部長，解說子宮肌瘤的影響與治療方式。(圖／光田醫院提供)
光田醫院婦產部蘇棋楓部長，解說子宮肌瘤的影響與治療方式。(圖／光田醫院提供)

一名40歲單親媽媽，因照顧兒子和工作兩頭忙，長期貧血生理期時狀況嚴重，日前暈眩至昏倒被送進急診，經相關檢查發現，她血紅素已低至3.6且腹腔有異狀，轉介婦產科診斷出子宮肌瘤問題嚴重屬多發性肌瘤，緊急手術後取出大小不一的肌瘤共29顆，現場醫師與護理人員心疼說：「這位媽媽到底忍耐了多久。」

這名單親媽媽術後恢復良好，解決子宮肌瘤問題後，連帶貧血症狀也因此獲得改善，對於生活品質與工作情況都有幫助。台灣光田綜合醫院婦產部部長蘇棋楓說，子宮肌瘤是婦女很常見的良性婦科腫瘤，好發於30至50歲，而該名女子的症狀是長期經期出血量過大，一直忍耐不適，輕忽嚴重性。

蘇棋楓部長指出，一般子宮肌瘤的問題，單單從身型外觀是看不出來異狀，會不會疼痛關鍵是肌瘤生長的大小和位置狀況，若是有壓迫到周圍臟器，像膀胱、腸道、骨盆或腰背神經等，會引起相關的不適與疼痛。若是沒有，也曾有婦女與子宮肌瘤和平共處至更年期的案例。

現代女性因壓力、飲食、環境荷爾蒙，及代謝等各種綜合因素刺激下，易造成子宮肌瘤，難以預防，子宮肌瘤一般多是良性纖維瘤，蘇棋楓提醒女性朋友不需過於緊張，但也不可掉以輕心，只要有月經周期不正常、出血多、時間長、有血塊等異樣，須至婦產科進一步檢查，確定相關病因，及早治療，才不至於小病拖至大病。

蘇棋楓提醒，子宮肌瘤根據生長的位置造成的影響可大可小，輕則終其一生都不知道自己罹患子宮肌瘤，嚴重則有可能影響受孕，令胚胎不易著床，受孕後肌瘤團塊也可能擠壓胚胎而導致流產。

他說有計畫生育的婦女，可及早接受檢查備孕，若有肌瘤的問題也不用擔心，現行的治療方式多元且不影響生育機能，像無創手術海扶刀，是以熱消融原理將肌瘤消融掉，無傷口術後復原也快，及達文西機械手臂微創手術，能夠精細縫合，保留子宮最佳功能。

手術 計畫生育 腫瘤

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