吞嚥難、喉嚨卡 29歲妙齡女就醫驚罹食道癌

醫師提醒，食道癌患者主要是吸菸、飲酒、吃檳榔等不良生活習慣導致，愛吃辣、重口味也有影響；圖為示意圖。（中央社）

一名59歲男性患者，長年抽菸、喝酒、吃檳榔，數月前開始出現吞嚥困難、喉嚨卡卡，就醫確診食道癌三B期，須先電療、化療後再開刀切除腫瘤。醫師提醒，因不易透過篩檢 早期發現，要遠離食道癌，應盡快戒除菸、酒及檳榔。

台灣中山醫學 大學附設醫院副院長陳志毅表示，食道癌初期通常無症狀，當出現吞嚥困難、吞嚥時有異物感或痛感時，可能已經進入晚期階段，臨床上統計，食道癌第一、二期5年存活率仍有5成，但若進入第三、四期中晚期，5年存活率剩下15%，且預後多半不佳。

以台灣為例，分析國健署癌症 登記資料，食道癌新發個案中，77.9%抽菸、53.5%飲酒、48.5%嚼食檳榔。陳志毅指出，食道癌的患者大多是男性、勞工族群居多，目前難以透過提早篩檢揪出病灶，僅能透過胃鏡、食道鏡做確認。

除了男性以外，也有罕見女性食道癌患者。陳志毅表示，有一名29歲女性患者，因感覺喉嚨卡、吞不下，經過食道鏡檢查，確診為食道癌一期，原來她從20歲起在八大行業工作，一天平均喝10罐啤酒，加上抽菸行為導致罹癌，經過開刀後，目前已經追蹤7年，病況得以控制。

陳志毅提醒，食道癌除了吞嚥困難外，也可能有食物逆流、火燒心、聲音沙啞、胸後痛、體重減輕、上腹痛及久咳等症狀，建議民眾應盡早戒除菸、酒、檳榔，減少攝取含亞硝胺加工食品，以及少吃過酸、過辣、過熱的刺激性食物。