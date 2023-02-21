女性多於男性…反覆上腹疼痛 小心膽結石

一名70歲的張先生膽結石堆積在膽囊裡，須經手術完整切除膽囊。(圖／台北慈濟醫院提供)

台灣一名70歲的張先生日前上腹疼痛，吃胃藥後並無改善，反而疼痛感越來越明顯，因此就醫。台北慈濟醫院發現張先生為「膽結石合併急性膽囊炎」，因此以「經皮穿肝膽汁引流術」，加上藥物控制症狀後，兩個月後施行「微創膽囊切除術」治癒。

醫師提醒，若有反覆上腹疼痛就須安排檢查，避免發生急性狀況，增加治療的困難度。

北慈說明，張先生就醫後，胃腸肝膽科醫師陳建華趕緊安排腹部超音波檢查，發現張先生有膽結石且膽囊壁明顯增厚，診斷為「膽結石合併急性膽囊炎」，若不及時治療，恐會產生敗血症而導致生命危險，因此先做「經皮穿肝膽汁引流術」，加上藥物控制症狀後，兩個月後施行「微創膽囊切除術」，術後張先生恢復良好，三天後平安出院。

北慈指出，膽結石臨床上的發生率約10至20%，且女性多於男性，而40至50歲是膽結石好發族群，其中危險因子包括肝硬化、胃開過刀的病患、多胎產婦、肥胖 、糖尿病 、攝取過多高熱量食物、快速減肥、影響內分泌造成膽汁濃度過高等。

陳建華指出，典型的膽結石症狀為右上腹部突然劇痛且持續一小時以上，但有八成的膽結石患者沒有明顯症狀，若反覆上腹疼痛就需要安排超音波、胃鏡檢查，評估是否需要切除膽囊。

陳建華提到，許多民眾因懼怕手術 ，聽聞網路上未證實的消息想自行吃藥排出膽結石，臨床上處理膽結石的唯一方法為手術切除治療，沒有溶化膽結石的藥，也沒有讓結石自行排出的藥，震波碎石也只適用於腎結石的患者，所以當發生膽結石相關症狀時，就必須手術處理。