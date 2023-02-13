冬季皮膚裂傷抓傷多 醫師提醒保濕和保養

冬季皮膚裂傷抓傷多，台中慈濟醫院家庭醫學科醫師林佳佳提醒，勤保濕做保養。（台中慈濟醫院提供）

天氣冷影響皮膚狀況，乾癢和裂傷多，影響生活，台灣台中慈濟醫院家庭醫學 科林佳佳提醒，有些人容易過敏，皮膚容易乾燥的人，更要勤加保養皮膚。

一名37歲男子一到冬季雙手指節與腳根皮膚龜裂，他最近手指節裂痕處增加，疼痛到無法用筆、敲鍵盤，如廁後不敢洗手，他說冬天也有運動習慣，戶外運動或游泳後隔天手指裂痕馬上又多幾條。

醫師林佳佳說，冬季天氣較乾燥，有皮膚乾燥的人，皮膚角質保水度會變更差，長時間接觸冷空氣會使皮膚更乾，就會緊繃容易裂開，如果還不保護，裂痕就不會癒合復元。

林佳佳臨床觀察，皮膚乾裂不只發生手指腳根，人體最乾燥且會易搔癢的部位是在小腿脛前，常常抓癢到皮膚發紅產生「冬季濕疹」，有「缺脂性皮膚炎」的人因為冬季溫度低，皮脂腺跟汗腺分泌少，肌膚保水功能變差，皮膚過於乾燥引起皮膚發炎，大多發生在末梢血液循環不的好老人家，還有糖尿病 、中風 病人等新陳代謝疾病問題的人，家屬要注意長輩的皮膚狀況。

林佳佳表示，皮膚已經有裂傷或濕疹，擦藥膏只能幫助傷口盡快恢復，重要的是平時要做好「保濕」，若皮膚覺得癢，應該用輕拍與冰敷患處，取代搔抓以免產生傷口，造成進一步感染。她建議，凡士林乳液、乳霜有滋潤、鎖住水分作用，最好不要選用填加香精或香料，晚間睡覺戴棉質手套或穿襪子能提高保濕效果。