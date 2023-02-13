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天冷急性中風率暴增 醫師提供四大絕招預防腦中風

記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義醫院心臟內科醫師黃英和提供預防腦中風四大絕招，包括少吃高膽固醇食物、規律運動、拒菸酒及定期健康檢查等。（嘉義醫院提供）
嘉義醫院心臟內科醫師黃英和提供預防腦中風四大絕招，包括少吃高膽固醇食物、規律運動、拒菸酒及定期健康檢查等。（嘉義醫院提供）

冷氣團寒流發威要注意腦血管病變，台灣嘉義醫院發現氣溫急劇下降，腦中風、急性心肌梗塞病患增加；嘉義醫院心臟內科醫師黃英和提供預防腦中風四大絕招，包括少吃高膽固醇食物、規律運動、拒菸酒及定期健康檢查等。

嘉義醫院急診室醫師林高源表示，氣溫急劇下降，讓腦中風、急性心肌梗塞增加了2成，如有臉歪斜、手無力、大舌頭、步態不穩等症狀，立刻撥打119，由救護車送醫，掌握黃金治療3小時，降低癱瘓、臥床的發生機率。

根據國民健康署的調查顯示，腦血管疾病是國人十大死因的第3位，在全台40歲以上的人口，平均每年約有3萬人會發生第一次中風，談到中風，最讓人感到害怕的是失去自我照顧能力，甚至嚴重到癱瘓在床，中風患者平均11.8年的臥床期，將帶給家人及社會的是照顧上的壓力與經濟上沉重的負荷。

心臟內科醫師黃英和表示，中風大致分為2大類型；缺血性中風是由血凝塊造成阻塞動脈引起。出血性中風則是由於血管破裂，血液流向周圍的腦組織，引致腦組織壓迫受損，這類中風後果較嚴重，會導致全面及無法彌補的腦部受損，甚至死亡。

黃英和表示，中風最常見的症狀，面部或肢體突然發生一側麻痺或無力。突然出現意識混亂，說話困難或語言理解困難。一隻眼或兩隻眼視力突然出現障礙。突然出現走路困難、眩暈、失去平衡或協調能力。突然及嚴重頭痛、噁心嘔吐。

黃英和提醒民眾，預防腦中風四大絕招，一、多吃低脂肪、高纖維、低熱量的食物，少碰太鹹、高膽固醇的食物。二、養成規律運動的好習慣。三、拒絕吸菸、酗酒等不良嗜好。四、定期健康檢查。

預防腦中風的定期檢查項目包括，定期血壓測量，透過驗血檢查血糖和膽固醇、三酸甘油脂、高低密脂膽固醇。以胸部X光檢查心臟或胸部情況。用心電圖測量心臟節律和活動情況。心臟超音波掃描。頸動脈超音波掃描檢查大腦供血情況。

黃英和提醒年滿40歲以上，患有糖尿病高血壓，高血脂或有抽煙習慣的高危險群民眾，減少可控制的危險因素是預防中風最好方法，建議透過定期健康檢查以及改善生活型態來預防中風。

嘉義醫院心臟內科醫師黃英和建議透過定期健康檢查以及改善生活型態來預防中風。（嘉義...
嘉義醫院心臟內科醫師黃英和建議透過定期健康檢查以及改善生活型態來預防中風。（嘉義醫院提供）

中風 高血壓 糖尿病

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