天冷急性中風率暴增 醫師提供四大絕招預防腦中風

嘉義醫院心臟內科醫師黃英和提供預防腦中風四大絕招，包括少吃高膽固醇食物、規律運動、拒菸酒及定期健康檢查等。（嘉義醫院提供）

冷氣團寒流發威要注意腦血管病變，台灣嘉義醫院發現氣溫急劇下降，腦中風 、急性心肌梗塞病患增加；嘉義醫院心臟內科醫師黃英和提供預防腦中風四大絕招，包括少吃高膽固醇食物、規律運動、拒菸酒及定期健康檢查等。

嘉義醫院急診室醫師林高源表示，氣溫急劇下降，讓腦中風、急性心肌梗塞增加了2成，如有臉歪斜、手無力、大舌頭、步態不穩等症狀，立刻撥打119，由救護車送醫，掌握黃金治療3小時，降低癱瘓、臥床的發生機率。

根據國民健康署的調查顯示，腦血管疾病是國人十大死因的第3位，在全台40歲以上的人口，平均每年約有3萬人會發生第一次中風，談到中風，最讓人感到害怕的是失去自我照顧能力，甚至嚴重到癱瘓在床，中風患者平均11.8年的臥床期，將帶給家人及社會的是照顧上的壓力與經濟上沉重的負荷。

心臟內科醫師黃英和表示，中風大致分為2大類型；缺血性中風是由血凝塊造成阻塞動脈引起。出血性中風則是由於血管破裂，血液流向周圍的腦組織，引致腦組織壓迫受損，這類中風後果較嚴重，會導致全面及無法彌補的腦部受損，甚至死亡。

黃英和表示，中風最常見的症狀，面部或肢體突然發生一側麻痺或無力。突然出現意識混亂，說話困難或語言理解困難。一隻眼或兩隻眼視力突然出現障礙。突然出現走路困難、眩暈、失去平衡或協調能力。突然及嚴重頭痛、噁心嘔吐。

黃英和提醒民眾，預防腦中風四大絕招，一、多吃低脂肪、高纖維、低熱量的食物，少碰太鹹、高膽固醇的食物。二、養成規律運動的好習慣。三、拒絕吸菸、酗酒等不良嗜好。四、定期健康檢查。

預防腦中風的定期檢查項目包括，定期血壓測量，透過驗血檢查血糖和膽固醇、三酸甘油脂、高低密脂膽固醇。以胸部X光檢查心臟或胸部情況。用心電圖測量心臟節律和活動情況。心臟超音波掃描。頸動脈超音波掃描檢查大腦供血情況。