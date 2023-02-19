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恐音症令人煩 分散注意力有助改善

鄒尚謙
恐音症患者如長期未改善，對健康影響大。（Getty Images）
恐音症患者如長期未改善，對健康影響大。（Getty Images）

有些人對於噪音相當敏感，連樹枝刮到大樓牆面的聲音都會被吵到。醫師表示，部分對聲音極度敏感的人，可能受「恐音症」所擾，以女性患者占多數，需透過藥物、認知行為治療，積極改善症狀。

台灣精神科醫師楊聰財指出，確實有許多人對於聲音「異常敏感」，尤其是人聲，這就是所謂的「選擇性聲音敏感綜合症」，也稱為「恐音症」，由於恐音症目前仍不是正式的疾病診斷，也有人將其分類到強迫症的範疇內。

楊聰財說，一般人在40分貝以下的環境中能夠安睡，但恐音症最嚴重時，只要在10分貝的環境就無法入眠。臨床上遇到對聲音極度敏感的個案，像對同辦公室某個同事、某個人的聲音特別容易感到焦慮不安的狀況，輕易就能引起憤怒情緒，常見族群以年紀輕、女性居多。

恐音症長期下來，對人的健康影響不小。楊聰財表示，睡眠不好就容易精神衰弱，連帶注意力、記憶力都不好，煩躁、焦慮情緒容易浮現，也有人嚴重到出現憂鬱、恐慌症狀。

非藥物的介入治療也相當重要，楊聰財指出，除了服用醫師開立的輔助藥物外，認知行為治療的「注意力分散訓練」很重要，幫助病患不過度專注在聽覺感受上，像到餐廳可以多留意菜的香氣、咀嚼的口感等；或透過反制約練習，讓心中感到愉悅的事情，跟會引發負面情緒的事物共同進行，以減少負面連結的機會等。

日常生活中也可以自我練習。楊聰財說，若民眾對於聲音極度敏感或不好入睡，可試著戴耳塞睡覺，同時透過「腹式呼吸」，加強鼻子吸氣、嘴巴吐氣的練習，或者慢慢冥想，心中數著數字，幫助自己在30分鐘內入眠。

恐音症Q&A （鄒尚謙）
恐音症Q&A （鄒尚謙）

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