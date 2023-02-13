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他「刮刮樂」輸太多心肌梗塞 送醫緊急1療法降低腦損傷

健康醫療網／記者王冠廷報導
（圖：健康醫療網提供）
（圖：健康醫療網提供）

台灣一位50歲男子，在農曆年狂買刮刮樂，贏得少輸得多，某日妻子為此與他發生爭執，男子卻突然倒地，失去心跳。緊急送醫治療後，才發現兩條冠狀動脈完全阻塞，另一條也已阻塞了70％，所幸經心導管置放支架及低溫治療，救回一命。

心跳停止五分鐘傷「腦」

澄清醫院中港院區介入性心血管科主任張耿豪表示，一般來說，一旦心跳停止，心臟不再送出帶著氧氣的血液到腦部，超過5分鐘就會開始對腦部造成傷害，而且腦細胞相當脆弱，很容易形成永久性的傷害，最終造成各種程度的失能，所以在心跳停止的病患如何改善病患的意識狀態是急救成功後的重要課題。

已有相當充足的研究顯示，適當低體溫的情況下，可以降低腦部代謝，抑制自由基產生，減少缺氧後造成的腦損傷，爭取病人恢復意識的機會。

情緒激動易誘發「心肌梗塞」

張耿豪主任表示，近日天冷、情緒激動再加上心血管品質不佳，更容易引發生心肌梗塞。心血管疾病患者，有時候因情緒太過激動，會造成心臟耗氧量突然提升，使心臟無法承受導致腦部缺氧而突然昏倒，而該患者因心血管原本已有兩條完全阻塞而不自知，因情緒太過激動，導致心臟病發，有更高的機率導致腦部缺氧。

根本之道是要定期做心血管的健康檢查，發現有阻塞情形即早治療，因為心臟要跳動，有賴於冠狀動脈提供心臟血液跟氧氣，任何一條血管阻塞都會發生嚴重的心肌梗塞。

【延伸閱讀】

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56747

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