我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

防做作業 史丹福網路高中生研發ChatGPT偵測器

2女1男魂斷密州大槍案 她本想當兒科醫 他獲讚人緣好

吃藥能排出膽結石？醫打臉：小心「合併急性膽囊炎」喪命

健康醫療網／記者王冠廷報導
（圖：健康醫療網提供）
（圖：健康醫療網提供）

70歲的張先生因上腹疼痛，吃了胃藥後無改善，反而疼痛越來越明顯，於是前往安排腹部超音波檢查，發現竟罹患「膽結石合併急性膽囊炎」，若不及時治療，恐會產生敗血症而導致生命危險。

典型膽結石症狀 上腹劇痛超過一小時

台北慈濟醫院胃腸肝膽科醫師陳建華說明，成人的肝臟一天可製造約500-700毫升的膽汁，經由膽管儲存在膽囊中，當我們進食時，再由膽囊流出，進入十二指腸，幫助消化，但要是膽汁過於濃稠出現結晶，膽囊、總膽管都有機會形成膽結石，造成膽囊炎、膽管炎或胰管發炎。

臨床上，膽結石的發生率約10-20%，且女性多於男性，而40至50歲是膽結石好發族群，其中危險因子包括肝硬化、胃開過刀的病患、多胎產婦、肥胖糖尿病、攝取過多高熱量食物、快速減肥、影響內分泌造成膽汁濃度過高等。而典型的膽結石症狀為右上腹部突然劇痛且持續一小時以上，但有8成的膽結石患者沒有明顯症狀，若反覆上腹疼痛就需要安排超音波、胃鏡檢查，評估是否需要切除膽囊。

別誤信偏方治療 唯一方法為手術切除

手術適應症以曾經疼痛、發炎，或造成合併症，就須由外科醫師執行微創膽囊切除術。然而，許多民眾因懼怕手術，聽聞網路上未證實的消息想自行吃藥排出膽結石，對此，陳建華醫師表示，臨床上處理膽結石的唯一方法為手術切除治療，沒有溶化膽結石的藥，也沒有讓結石自行排出的藥，震波碎石也只適用於腎結石的患者。所以，當發生膽結石相關症狀時，就必須手術處理。

術後更應注重飲食、規律運動

陳建華提醒，膽結石的症狀常常與胃發炎或消化性潰瘍類似，而易讓民眾混淆。此外，手術切除膽囊後，膽汁經過總膽管進入十二指腸，雖對生理功能不會有太大影響，但仍可在膽管內慢慢累積成結石，進而引發膽管發炎，因此在飲食方面也須格外注意，避免高醣、高油、高脂食物，且水分補充不能少，更應規律的運動、隨時觀察自身狀況。

【延伸閱讀】

肝也會結石！6旬翁尿液顏色變深確診　醫揭「常見症狀」

膽結石併發腸胃阻塞僅0.3％　高醫榮登國際頂尖期刊

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56749

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw

手術 肥胖 糖尿病

上一則

「三高」巧克力恐影響健康 情人節送禮慎選才能少負擔

下一則

增強免疫力、提升自我保護「6種營養」這樣吃

延伸閱讀

管中閔再憶台大校長遴選 轟台教育部推波助瀾拖延聘任

管中閔再憶台大校長遴選 轟台教育部推波助瀾拖延聘任
無傷口胃鏡縮胃手術 成功甩肉21公斤

無傷口胃鏡縮胃手術 成功甩肉21公斤
李玟再曝病床照 憂心手術後不能再跳舞

李玟再曝病床照 憂心手術後不能再跳舞
手術引發併發症 宏碁前CEO蘭奇過世 享壽68歲

手術引發併發症 宏碁前CEO蘭奇過世 享壽68歲

熱門新聞

勃氏運動有三步驟，首先平躺，雙腳以棉被或枕頭墊高到45度到60度，腳踝重複伸直彎曲動作，維持3分鐘。（記者王昭月／攝影）

老人家冷天循環差、雙腳麻又刺 來做這三招

2023-02-10 04:20
嘉義醫院心臟內科醫師黃英和提供預防腦中風四大絕招，包括少吃高膽固醇食物、規律運動、拒菸酒及定期健康檢查等。（嘉義醫院提供）

天冷急性中風率暴增 醫師提供四大絕招預防腦中風

2023-02-13 04:24
黃苡菱說，同樣一杯大約240c.c的份量，豆漿內就含有7公克植物性蛋白質，燕麥奶則只有3至4克；而鮮奶則有8公克的動物性蛋白質。 （圖／ingimage）

燕麥奶、牛奶都是奶 營養師提醒「這款奶」喝下全是油

2023-02-05 04:27
（圖：健康醫療網提供）

25歲妙齡女無明顯症狀 靠「商店會員卡」竟揪出卵巢癌

2023-02-13 00:30
三高數值微超標不可輕忽，應積極管理改善，預防心血疾病等慢性病。（圖：門諾醫院提供）

3高微超標要注意 他輕忽健檢紅字 心肌梗塞險喪命

2023-02-11 02:10
中醫師對患者進行針灸治療。（高市聯醫提供）

中醫教你這樣做 防姿勢不良引起的腰痠背痛

2023-02-08 05:33

超人氣

更多 >
密州大3死5傷均為學生 倖存者忘不了同學痛苦尖叫求救

密州大3死5傷均為學生 倖存者忘不了同學痛苦尖叫求救
美、英1億人有前期糖尿病 研究：每日服維他命D可改善

美、英1億人有前期糖尿病 研究：每日服維他命D可改善
一人擁有好幾個銀行帳戶 至少可享這4個好處

一人擁有好幾個銀行帳戶 至少可享這4個好處
砸錢進晶片市場？張忠謀告訴裴洛西：美國不要太天真

砸錢進晶片市場？張忠謀告訴裴洛西：美國不要太天真
布碌崙駕車撞人案華人單親爸慘死 孩子接通知以為詐騙

布碌崙駕車撞人案華人單親爸慘死 孩子接通知以為詐騙