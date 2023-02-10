婦久咳暴瘦、胸悶 醫：支氣管像「爆漿香腸」

醫師許人文說明，謝姓婦人右下肺葉支氣管腫如爆漿香腸，經藥物治療消腫、恢復通暢。（烏日林新醫院提供）

台灣台中63歲謝姓婦人久咳治療效果不彰，暴瘦剩44公斤，常胸悶、呼吸困難，經向烏日林新醫院胸腔內科醫師許人文求診，發現右下肺葉支氣管腫如爆漿香腸，經3個月治療才消腫、恢復通暢，體重也增4公斤，讓她露出難得的笑容與光彩。

許人文呼籲，咳嗽超過2周以上，應及早就醫，確定並尋找潛在病因，以避免疾病惡化，改善肺功能並提升生活品質。

謝姓婦人表示，她曾在中部某區域醫院就醫，被告知右肺纖維化，經過3年未間斷的治療卻效果不張，陸續咳出黃綠色濃痰，因此不再懷抱希望，後來的2年都不看醫生，突然暴瘦且常胸悶、呼吸困難，在友人介紹下向許人文求診。

許人文說，婦人經胸部X光檢查，高度懷疑為支氣管擴張症合併細菌感染，進一步安排胸部電腦斷層，影像顯示右下肺葉支氣管塞滿濃稠的痰液，像一根根爆漿的香腸，旁邊的細支氣管也被濃痰擠得像一串串葡萄。

許人文指出，婦人經數周接受口服抗生素、支氣管藥物治療，合併拍痰加上姿勢引流，加上3個月免疫調節藥物治療，細支氣管腫大消失，不再咳嗽、呼吸困難，體重也增重了4公斤，影像中的支氣管也再度恢復往日的乾淨通暢。

許人文說，支氣管因反覆性感染導致不正常且永久性的擴張，可能從年輕時期就受到感染，以細菌感染最常見，數年後才出現慢性咳嗽、胸痛及呼吸困難等症狀，甚至會有痰中帶血。