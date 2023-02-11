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突發「主動脈剝離」　開胸手術搶救成功

健康醫療網／記者張慈恩報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

54歲的油罐車司機陳先生突發一場致命急重症「主動脈剝離」，緊急送醫，幸遇一連串搶救得宜撿回一命。陳先生歷經12小時手術後醒來，得知自己在鬼門關前被醫師拉了回來，感嘆過了個年彷彿重生一般。

工作屬於高危險 突如其來胸痛

陳先生負責大型油罐車駕駛至各加油站分填，他深知工作屬於高危險性，自己又是家中唯一的經濟來源，因此注重健康，長年來不菸不酒，維持規律的生活作息，也固定接受身體健康檢查，唯有些微血壓偏高的狀況，病發前毫無前兆。

陳先生回憶事發當天說起，僅記得昏倒前自己正在加油站內，進行油料裝填作業完畢準備交班，突然感到一陣劇烈胸痛，再來就如同記憶斷片，醒來後才知道被加油站站長及時送往台灣光田醫院大甲院區開刀搶救。陳先生感嘆地說，真的好險是在作業完畢後才倒下，如果是在油罐車行進中病發後果不堪設想。

有主動脈剝離 開胸手術搶救

光田綜合醫院大甲院區心臟血管外科主任楊智鈞表示，陳先生緊急被送過來，依病況立即判別為「A型主動脈剝離」需立刻馬上進行「開胸手術」搶救治療，以人工血管替換受傷的主動脈。所幸把握住救援時間，團隊歷經12小時手術非常順利，陳先生恢復良好，四天後轉出加護病房，在一般病房接受觀察已能談笑風生，接下來再搭配回診復健，相信體能可以漸漸復原。

楊智鈞主任指出，主動脈剝離主要好發於50到65歲之間，由於動脈硬化，內壁變得比較脆弱，若又在某一瞬間動脈壓力失衡，就容易會有撕開、剝離的症狀發生。此外，遺憾的是，主動脈剝離跟癌症不一樣，沒辦法「早期發現、早期治療」，病發多是瞬間而突然的，僅有少部份患者可以用電腦斷層追蹤檢查。

維持血壓平穩 防主動脈剝離

「不論任何年紀，維持血壓的平穩，是預防動脈剝離的關鍵。」楊智鈞主任特別提醒，不管什麼原因造成的動脈硬化，當血壓忽高忽低，血流就變成像海浪一樣拍打動脈壁，就容易引發動脈剝離，因此，持續讓血壓保持「穩定」，有助於預防動脈剝離。

楊智鈞主任說，值得一提的除了好發族群之外，年輕人亦可能發生主動脈剝離。現在民眾多有健身的概念，請一定要記得做重訓、或搬提重物時，避免「閉氣用力」；深吸一口氣然後憋氣用力的動作是非常危險的，很有可能引起大動脈受傷，用力時要吐氣，減緩胸腔壓力，才能真正達到運動以保持健康的效果。

【延伸閱讀】

中年婦胸痛多日　就醫檢查竟是「主動脈剝離」險喪命

胸痛不一定是心臟問題！原因超乎想像　不適應盡速就醫

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56697

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