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糖尿病失控 醫警示：全球平均每5秒就有1人死亡

健康醫療網／記者鄭宜芬報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

糖尿病盛行率持續攀升且有年輕化趨勢，中華民國糖尿病學會理事長黃建寧警示，全球糖尿病正在逐漸失控，2021年因糖尿病致死的患者多達670萬人，平均每5秒就有1人死亡。

根據國際糖尿病聯盟資料顯示，全球估計約有5.37億成年人罹患糖尿病，平均每10人就有1人是糖尿病患者，2030年將增加到6.43億人，2045年將增加到7.83億人。

2021年因糖尿病致死的患者多達670萬人，平均每5秒就有1人死亡。5.41億成年人糖尿病耐受不良（IGT），處於第二型糖尿病的高風險中。糖尿病造成至少9660億美元的醫療支出，較過去15年中增長了3.16倍。

台灣與西太平洋國家更嚴重

西太平洋囊括台灣、日本、韓國、中國、澳大利亞、紐西蘭、新加坡、馬來西亞、越南、菲律賓、汶萊、柬埔寨、寮國、緬甸以及南太平洋島嶼等國家與地區。

在此區域共有約2.6億糖尿病患者，平均每8個成年人就有1人罹患糖尿病，到2030年將有2.38億人，2.45年將有2.6億人。

2021年因糖尿病死亡的患者共有230萬人，且超過一半的成人型糖尿病患者未被確診，潛藏患者眾多。2021年用於糖尿病支出多達2410億美元，其中台灣為84億美元，高居健保10大支出的第2名。

糖友年輕化、死亡攀升

台灣糖尿病盛行率持續攀升且有年輕化趨勢，罹患人數已突破240萬人，平均每10人就有1位糖友，第二型糖尿病平均發病年齡已降至60歲以下。若控糖成效不佳，恐提高併發症發生率，成為慢性病莫大隱憂，大幅增加家庭及社會負擔。

糖尿病的分類有哪些？

糖尿病可分為第1型糖尿病、第2型糖尿病、其他型糖尿病、妊娠型糖尿病等。其中第2型糖尿病佔99%，是最常見的糖尿病。

第1型糖尿病T1D：胰島素細胞遭破壞，不能製造胰島素，造成絕對胰島素缺乏。與遺傳、自身免疫系統出問題我環境因素有關，終身都得依賴胰島素生活。

第2型糖尿病T2D：身體對胰島素阻抗及合併相對胰島素缺乏（分泌不足）。通常與遺傳有關，還有肥胖、飲食不當、情緒壓力、懷孕、藥物等也都可能促使糖尿病發生。

控糖不良是併發症主因

黃建寧說明，血糖控制不良是糖尿病慢性併發症主因，常見的糖尿病併發症包括大小血管病變與器官失能。大血管病變包括冠狀動脈疾病（心血管疾病）、腦中風，嚴重恐致死；小血管病變：腎病變、視網膜病變、神經病變與足部病變，嚴重恐須截肢。

糖尿病管理關鍵金三角

糖尿病需由「飲食控管、穩定服藥、規律運動」三管齊下，其中「葡萄糖監測」即是關鍵，糖友可以依照自己狀況做下最合適的生活決定，醫護人員也得以輔助制定治療策略。

１穩定服藥：胰島素治療與口服治療，遵循醫師指示，與藥師討論自身適合藥物，規律並穩定用藥。

２飲食控管：血糖值會隨著飲食、生活型態而變化，均衡飲食、定時定量、控制醣類攝取。

３規律運動：降低血糖、血脂、血壓，並且促進血液循環，減輕體重，增強心肺耐力。

【延伸閱讀】

「瘦胖子」是什麼？　糖尿病死亡風險較肥胖者高2倍

每10名糖病足2名截肢！　醫授「保肢關鍵」：出現潰瘍快就醫

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56702

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