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25歲妙齡女無明顯症狀 靠「商店會員卡」竟揪出卵巢癌

健康醫療網／記者鄭宜芬報導
（圖：健康醫療網提供）
（圖：健康醫療網提供）

卵巢癌目前尚無可靠的篩檢，即使有腹脹症狀也不明顯，因此常與其他常見的非致命性病症混淆，等到確診時通常已為晚期。不過，根據《醫學網路研究期刊》（JMIR）發表的一項研究顯示，透過「商店會員卡」分析民眾購買的商品，可協助找出有癌症早期跡象的人，例如經常購買止痛成藥和消化不良藥品的民眾，罹患卵巢癌的風險也較高。一名25歲的英國女子就是這樣撿回一命。

由於大部份的卵巢癌在早期沒有明顯的症狀，確診時通常已是晚期，擴散至腹腔，症狀包括腫脹、胃脹氣、消化不良、骨盆或腹部疼痛、食慾不振或進食後很快就飽足、愈來愈頻尿，也因此卵巢癌的死亡率占婦科癌症中相當高的比例。

早期診斷可提高治癒機率

據BBC報導，菲奧娜墨菲（Fiona Murphy）長期胃痙攣和消化不良，到處求診被診斷為大腸激躁症。她服用市售胃藥後，症狀仍持續存在，進一步掃描檢測竟然顯示有大型腫塊增生，這才確診罹患一種罕見的卵巢癌，並接受治療，當年她才25歲。

菲奧娜吐露心路歷程，「在我確診卵巢癌之前，我靠胃藥生活了好幾個月，它一直伴隨著我，沒有它我就不能出門。我的症狀很模糊，但頻繁且持續，這就是你需要注意的。」

現年39歲的菲奧娜持續協助倫敦帝國理工學院的團隊進行研究，「我想幫助開展這項研究，因為那兩年來我受到的診斷都是錯誤的。如果有辦法更早診斷出來，我想幫助那些和我處境相同的人。及早診斷至關重要，如果我的癌症能早點發現，我的手術可能會少很多，生育選擇也會更好。」

這項研究由英國癌症研究中心資助，主要作者詹姆斯弗拉納根（James Flanagan）博士表示，此研究分析的癌症症狀非常普遍，但對於女性來說，卻可能是更為嚴重疾病的初始跡象。

研究人員與2家大型零售商和283名女性顧客合作，分析這6年來的購物數據，竟然高達超過一半的人被診斷出患有卵巢癌。從研究中發現，患有卵巢癌的女性，比起未罹患卵巢癌的女性，在診斷前8個月購買止痛藥和消化不良藥物的數量顯著增加，顯示早在女性意識到自己的症狀嚴重到需要就醫之前，已自行購買成藥使用。

該研究結果發表在《醫學網路研究期刊》（JMIR），團隊現在計劃進一步測試購物數據是否也能協助發現其他癌症，例如胃癌、肝癌和膀胱癌等同樣早期無明顯症狀的癌症。

原文出處：Shop loyalty card data may help spot ovarian cancer

【延伸閱讀】

超大卵巢惡性腫瘤重達18公斤！　與直腸、膀胱全黏一起

晚期卵巢癌靠PARP抑制劑維持治療　三年多未復發

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56713

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https://www.healthnews.com.tw

癌症 醫學 英國

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