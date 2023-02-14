腹部脂肪 能拿來豐胸嗎？

有人天生胸大腰小，但也有人胸小腰大。（Getty Images）

門診中，女病人長得滿漂亮的，躺上去做超音波，想不到超音波探頭一放上去，我心裡一驚，不禁哇了一聲：「怎麼幾個月不見，肚皮內的油變那麼多？」她苦惱笑著說：「對啊！多吃了一點，可以把我肚子內的油搬到胸部嗎？」

這是許多中年婦女心中的吶喊，尤其在檢查台上躺平之後，肚子的油攤開來，讓美女失去美感也失去自信心。

為什麼脂肪不長在胸部卻長到肚子裡，通常是人體先天的基因決定的。現代人的審美觀，胸大腰細，事實上，胸部大小除了胸部內的乳腺外，就是胸部內的脂肪組織，有人天生胸大腰小，但也有人胸小腰大，尤其是中年以上的婦女，如果營養攝取過量，多餘的熱量就會以脂肪的方式貯藏在腰部腹腔內、臀部，尤其生產過的女性或乳癌手術 後服用Tamoxifen的病友，常常為此苦惱。

現代醫學 雖然可以巧奪天工，把肚子脂肪連皮搬到胸部達到豐胸的效果，或將肚皮的脂肪細胞抽吸出來再注射到胸部內，但畢竟效果有限。根本之道，就是改造先天的基因，重新塑一個妳，重新塑一個我，這樣人人都是身材姣好的美姑娘。

但從健康角度而言，吃得多，腹部大了起來，代表營養過度，通常肝臟會有不同程度的脂肪肝，事實上，可能不只肚子，心血管、腦血管都會囤積過多的脂肪，而容易有心血管疾病或腦血管疾病，根本之道在於少吃大魚大肉，清淡飲食，多運動，這樣腰圍、臀圍就不會大起來。

此外，最近幾年來陸續有一些藥物問世，可以瘦身，可以消除肚子的脂肪，對肥胖 者是一個福音。

總之，吃東西的時候快樂，但要能節制，避免暴飲暴食而攝取過多的熱量，才能保持苗條身材，不僅有益健康，也能擁有自信心。