我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州8人快閃盜竊蘋果店 擄走超50萬產品

奧斯丁：中國氣球曾飛越B-2戰機等美4軍事基地

針灸小心大出血 中醫師刺破患者血管…釀血胸肺塌

記者曾健祐／即時報導
針灸示意圖。示意圖。（ingimage）
針灸示意圖。示意圖。（ingimage）

台中一名吳姓女中醫師替蔡姓病患治療腰痠背痛時，使用針灸下針卻未注意，因刺穿蔡的肋膜血管引發血胸，蔡離開診所半小時就呼吸疼痛，深夜送急診確認氣血胸連忙引流1000毫升血水、開刀切除肺塌陷及沾黏。檢方認為吳女施針未注意和蔡傷勢有因果關係，偵結依過失傷害罪嫌起訴她。

檢方查，吳姓醫師（34歲）2021年12月13日因蔡女腰痠背痛上門求診，吳觸診後決定替她針灸治療，過程卻疏於未注意，將針刺傷蔡的肋膜血管引發血胸，蔡當下感到不適回家更呼吸疼痛更加嚴重，隔天凌晨送急診時因病況急劇惡化一度呼吸困難。

蔡女經醫院檢查X光檢查發現，其右肺氣胸經插管引流1000毫升血水、緊急輸血，並檢查出右肋膜腔有大量積、右下肺葉塌陷，後再經全身麻醉手術切除部分右肺及沾黏，直到同月21日蔡女才出院，蔡並對吳姓醫師提告過失傷害罪嫌。

檢方訊時，吳女表示當天對蔡的腰部、臀部及背部針灸，施針穴位包括風池、曲桓、天宗、大腸俞、關元俞、氣海俞、秩邊、環跳及華佗夾脊等，並在針灸過程蔡有反應其膏肓穴位有痛感。

檢方比對當天蔡女到中醫看診病例、醫療收據等，和吳姓醫師稱針灸位置相符；另蔡女針灸造成氣血胸，到院也表示針灸離開後不舒服、呼吸會痛且呼吸困難。

替蔡女開刀的醫院也證稱，蔡女針灸後氣促不斷、呼吸困難，符合文獻記載針刺後導致氣胸症狀，加上蔡無吸菸、肺部病史，緊急氣胸是在針灸後30分鐘內出現，到急診室確認病症也是4小時內，可證明吳姓醫師針灸和蔡氣血胸有因果關係。

手術

上一則

健身業者推333泡澡法 紓壓也有助瘦身

延伸閱讀

艾姆赫斯特惠嘉綜合診所隆重新張 名中醫教授王娜親自主理

艾姆赫斯特惠嘉綜合診所隆重新張 名中醫教授王娜親自主理
合禧安針灸中醫診所吳介峰中醫 醫者仁心 傾聽病人心聲

合禧安針灸中醫診所吳介峰中醫 醫者仁心 傾聽病人心聲
又是秋天（五五）

又是秋天（五五）
范樹國和許英教授談中醫藥針灸治療頸椎病

范樹國和許英教授談中醫藥針灸治療頸椎病

熱門新聞

黃苡菱說，同樣一杯大約240c.c的份量，豆漿內就含有7公克植物性蛋白質，燕麥奶則只有3至4克；而鮮奶則有8公克的動物性蛋白質。 （圖／ingimage）

燕麥奶、牛奶都是奶 營養師提醒「這款奶」喝下全是油

2023-02-05 04:27
想要安全攝取維生素C，醫師建議優先從蔬菜水果攝取，最不容易超量。（本報資料照片）

55歲婦天天吃高劑量維生素C腎衰險死 專家籲注意上限

2023-02-05 17:44
(取材自健康醫療網)

如何正確獲得維生素D？藥師說要多吃這些食物

2023-02-03 00:15

染髮會愈染愈白？醫師教你如何培養「逆齡」頭皮

2023-02-02 17:58

若決定不再生育兒女 醫界建議更多女性切除輸卵管以預防卵巢癌

2023-02-03 18:45
醫師指出，一名60多歲男性患者，因長時間過勞，今年1月確診新冠肺炎後，引發嚴重肺炎，呈現一片「大白肺」，還插葉克膜續命，但後續引發腦出血，搶救20天仍不治。示意圖。（本報資料照片）

過勞奪命 60多歲男染疫大白肺、腦出血 插葉克膜救不回

2023-02-04 04:43

超人氣

更多 >
關於社安金這7件事 所有女性都應該知道

關於社安金這7件事 所有女性都應該知道
收到信嗎？華人愛用線上超市Weee!爆110萬用戶數據洩露

收到信嗎？華人愛用線上超市Weee!爆110萬用戶數據洩露
美：中國氣球能監控通信訊號 顯非氣象用途

美：中國氣球能監控通信訊號 顯非氣象用途
再撐幾天…雞蛋批發跌近5成 紐約超市估下周起降價

再撐幾天…雞蛋批發跌近5成 紐約超市估下周起降價
拜登：習近平有大麻煩 中國抗美受貿易掣肘

拜登：習近平有大麻煩 中國抗美受貿易掣肘