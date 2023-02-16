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5成孕婦 產前3個月痔瘡發作

沈希哲
懷孕時期痔瘡是常見病症，此為示意圖。（本報資料照片）
懷孕時期痔瘡是常見病症，此為示意圖。（本報資料照片）

據統計，50%以上的懷孕婦女，曾經有痔瘡發作困擾，尤其常在懷孕最後3個月發生。痔瘡的發作，不論是內痔脫垂、出血、外痔栓塞都有可能，會出現腫脹、疼痛、便血、搔癢等症狀。

懷孕期的痔瘡發作，主要是因為骨盆腔的血流量增加，加上膨大的子宮及胎兒產生骨盆腔壓力增加，擠壓了肛門靜脈血流。另有學說指出，懷孕時荷爾蒙影響了排便順暢，尤其便祕更增加肛門的壓力。

懷孕過程中產生的痔瘡，早期的處理，建議孕婦在飲食上增加纖維量、喝足適量的水，避免便祕；如廁時不要太過用力、時間也不要太長，更要養成以濕紙巾在便後擦拭肛門的習慣。

一旦有痔瘡產生時，洗澡採溫水坐浴，每次約5至10分鐘非常重要，若是有相當腫痛的栓塞外痔時，建議可以冰敷減少疼痛，或在藥局買痔瘡緩解藥膏塗抹等。同時多做縮肛的肌肉運動，也有助於肛門血液循環的順暢，減少痔瘡併發症產生。

若上述保守治療效果不佳或有腫痛、脫垂、出血等較嚴重痔瘡症狀時，則須尋求大腸直腸外科醫師協助，醫師會視孕婦痔瘡的狀況及嚴重程度，給予相對應程度的治療，如內痔脫垂時的門診痔瘡結紮手術、硬化劑治療，或栓塞性外痔給予痔瘡軟膏或藥物治療，必要時施行門診血栓切除。但痔瘡切除手術，在懷孕期要盡量避免施行，以免因手術、麻醉、藥物等影響孕婦及胎兒的健康。

懷孕時期痔瘡是常見病症，治療上以保守或簡單的外科處置為主即可。懷孕時期產生的痔瘡症狀，大部分在生產後1、2個月內就會大幅改善。（作者為中山醫院直腸外科主治醫師）

懷孕時期痔瘡是常見病症，此為示意圖。（本報資料照片）
懷孕時期痔瘡是常見病症，此為示意圖。（本報資料照片）

手術 便祕 併發症

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