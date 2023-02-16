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過勞染疫變重症 男大白肺+腦出血亡

許政榆
醫師指出，一名男性患者，因長時間過勞，確診新冠肺炎後，引發嚴重肺炎，呈現一片「大白肺」，還插葉克膜續命，但後續引發腦出血，搶救20天仍不治。示意圖。（本報資料照片）
醫師指出，一名男性患者，因長時間過勞，確診新冠肺炎後，引發嚴重肺炎，呈現一片「大白肺」，還插葉克膜續命，但後續引發腦出血，搶救20天仍不治。示意圖。（本報資料照片）

過度勞累，染疫恐釀新冠肺炎重症死亡，一名60多歲男性患者，過去無特殊疾病史，去年家中出現經濟負擔，原已半退休的他再度重返職場，因長時間過勞，今年1月確診新冠肺炎後，引發嚴重肺炎，呈現一片「大白肺」，還插葉克膜續命，但後續引發腦出血，搶救20天仍不治。

台灣新光醫院呼吸加護病房主任、胸腔內科主任林嘉謨表示，該名60多歲患者今年1月確診新冠肺炎，引發成人呼吸窘迫症候群（ARDS），屬於嚴重肺炎，緊急裝葉克膜搶救，好不容易肺部症狀有些微改善、也解除隔離，但後續經電腦斷層發現，因裝葉克膜時施打抗凝血劑，不幸併發腦出血，發病不到1個月便過世。

據了解，該名患者的女兒因呼吸衰竭，已臥床住院長達一年以上，為了負擔女兒住院費用支出，患者長期加班工作盼增加收入，竟因感染新冠肺炎不幸喪命。

林嘉謨指出，新冠專責病房壓力未減，從過年前1、2周「重症滿床到現在」，且老人家仍是重症高危險群。他指出，過年期間一位老人家，身體不適已一周，家人才聯絡視訊門診、拿藥，但隔2天後老人家送急診，檢查發現鉀離子濃度過高、嚴重心律不整，遺憾最後沒能救回。

林嘉謨表示，新冠肺炎雖然不斷變異，年輕人染疫後症狀大多屬輕微，但對於老年人、慢性疾病、心血管疾病、洗腎患者等，仍有巨大殺傷力，一不小心都可能變重症，此外身體過度勞累，抵抗力下降，染疫後也可能演變新冠重症。

林嘉謨呼籲，新冠疫情仍在流行，施打新冠疫苗抗體能維持半年左右，建議民眾超過半年時間應追加接種次世代疫苗，讓自己多一層保護力，且隨著大陸解封，但當地僅要求施打三劑減毒疫苗，現在大陸宛如之前的印度，隨時可能產生新變異株，民眾若要出國千萬別太鬆懈。

新冠肺炎 疫苗 疫情

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