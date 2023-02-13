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眼腫瘤未必摘眼球 質子治療保視力

記者沈能元／台北報導
賴小姐（左）罹患眼腫瘤，經質子治療，腫瘤獲控制，視力恢復了，特別感謝主治醫師周宏達。（圖：長庚醫院提供）
賴小姐（左）罹患眼腫瘤，經質子治療，腫瘤獲控制，視力恢復了，特別感謝主治醫師周宏達。（圖：長庚醫院提供）

眼睛長腫瘤不必摘眼球，質子治療恢復視力保命！三年前，49歲賴小姐右眼看東西扭曲變形，感覺地面隆起不平，室內燈光昏暗，症狀持續數月未改善，就醫檢查確診罹患罕見的「眼內黑色素惡性腫瘤」。台灣林口長庚醫院眼科主治醫師周宏達說，傳統眼腫瘤治療為摘除眼球，但經評估賴小姐可採質子放射治療，腫瘤即獲得控制，視力恢復到1.0。

林口長庚眼科部主任黃奕修表示，一般黑色素瘤常長於皮膚，因眼睛也有黑色素細胞，眼球內或眼球周邊因此可能生長黑色素瘤，據統計，亞洲每千萬人每年發生率為2至6位，台灣每年新診斷病人約5至15位。眼球黑色素惡性瘤可怕在於「只要腫瘤超過0.3公分厚度，就有能力轉移」，目前包括眼球摘除等任何治療都無法降低病患死亡率。

賴小姐說，確診罹患眼腫瘤時，「感覺是從很高的地方掉到無底洞」，因對看不見有極度不安全感，因此治療不選擇摘除眼球。周宏達指出，眼腫瘤初期症狀不明顯，可能只有持續看到閃光及飛蚊症，很多病人確診時腫瘤厚度已超過1公分，錯過黃金治療時機，所幸，賴小姐眼腫瘤厚度約0.8公分可進行質子放射治療。

林口長庚放射腫瘤部副部主任王俊傑說，質子放射治療像標靶導彈，可準確到達病灶位置後，再一次把能量釋放，在控制腫瘤同時，也保留周邊正常組織，大幅降低傳統放射線的輻射副作用。

周宏達表示，依歐美大型研究，使用質子治療眼內黑色素瘤，經過一至兩周、共約5至10次療程，原發腫瘤控制率超過90%，眼球保留率75%至93%，高達三至四成的病人視力得以保留。但治療病患眼腫瘤厚度應小於1公分，且治療後10年，約半數的病患會因腫瘤轉移而死亡，因此須持續追蹤。

林口長庚副院長吳俊德說，目前已著手籌畫「眼腫瘤中心」，除了持續優化質子治療，下一步還將發展眼腫瘤細針切片、基因檢測及存活率預測等更尖端技術，提供國人及亞太地區更完整的眼腫瘤治療服務。

腫瘤 檢測

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