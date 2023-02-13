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睡眠專家 戴呼吸器睡覺20年

整理／記者修瑞瑩、口述／奇美醫學中心加護醫學部主治醫師、睡眠中心主任陳志金
患有睡眠呼吸中止症的人，治療後精神改善、自信心提升。（Getty Images）
患有睡眠呼吸中止症的人，治療後精神改善、自信心提升。（Getty Images）

目前負責醫院加護病房裡的重症治療，可以不看門診，但仍保留睡眠中心每周一次的夜間門診，其實是我就有這個問題。晚上戴著「連續正壓呼吸器（CPAP）」睡覺，已經20年了，覺得這個問題沒有受到應有的重視，希望以自己的經驗提醒大家。

愈睡愈累 白天精神不濟

念台大醫學院時就有症狀，在宿舍睡覺時常發生「鬼壓床」狀況，也就是睡在床上覺得自己醒了，但手腳卻無法動彈，以為宿舍「不乾淨」，後來我才知道這是睡眠呼吸中止症的症狀之一，稱為「睡眠麻痹」。

那時候我對這個疾病還不是很清楚，在準備內科專科醫師考試時，念到相關資料，發現自己情況和教科書上描述的一模一樣，就醫後確診，由於檢測出我是重度患者，從此我開始晚上戴著呼吸器睡覺。這對我的影響與改變很大，之前總覺得愈睡愈累、白天精神不濟，因此內科專科考試低空及格，但治療兩年後，胸腔內科專科考試就考第一名。

重度患者 常與死神擦肩

因為SARS，我選擇走胸腔內科，又因有睡眠呼吸中止症而特別關注這個疾病。在門診中遇過很多重度患者，有一位年輕女生因為體重過重而患有睡眠呼吸中止症，白天精神不濟被主管認為偷懶不認真，經常換工作，治療後她的精神改善、自信心提升，整個人都變得不一樣；另一位歷經多次車禍的患者，如果不治療，每天開車出門就會打瞌睡，需要與死神搏鬥，非常危險。

門診中很多是太太陪著先生來看診，先生滿臉不情願的樣子，我也是患者能同理枕邊人的心情，都會告訴先生「你要感謝太太救你一命！」「太太不是嫌打呼吵，而是擔心你停止呼吸，關心你的健康。」有的太太聽到會委屈地流眼淚，先生也因此能更注意這個疾病。

歐美公運駕駛 須做檢測

我覺得台灣對這項疾病還不夠重視，像歐美、日本等先進國家，會要求公共運輸的駕駛做睡眠呼吸中止症的評估，但台灣沒有做此檢測，很多公共交通車禍新聞事件中，大家可能只關注到酒駕問題，其實也許是駕駛患有睡眠呼吸中止症卻被忽略，如果能有相關檢測，也許能避免很多憾事發生。

醫學辭典／睡眠呼吸中止症

因為肥胖、先天構造、年齡、遺傳或內分泌等問題，造成呼吸道狹窄阻塞，在睡眠過程中，會因為缺氧而不斷醒過來。長期除了愈睡愈累，缺氧也會造成心血管疾病、腦中風、高血壓等問題，並且白天精神不濟，引發學習工作上的困難及交通意外。以呼吸停頓10秒以上算一次，每小時停頓5到15次算輕度呼吸中止症，15到30次算中度，30次以上就是重度，可經由睡眠多項生理檢查（PSG）評估了解狀況，再以連續正壓呼吸器（CPAP）、手術或止鼾牙套、減重等治療。

奇美醫院加護醫學部醫師陳志金（左）在睡眠門診中，向患者解釋睡眠呼吸中止症。（圖：...
奇美醫院加護醫學部醫師陳志金（左）在睡眠門診中，向患者解釋睡眠呼吸中止症。（圖：陳志金提供）

檢測 車禍 醫學

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