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人工淚液染菌奪命 5大使用注意事項

記者沈能元／台北報導
人工淚液若遭金黃色葡萄球菌、鏈球菌等汙染機會大於綠膿桿菌，點藥水時，應先把雙手洗乾淨。（本報資料照片）
人工淚液若遭金黃色葡萄球菌、鏈球菌等汙染機會大於綠膿桿菌，點藥水時，應先把雙手洗乾淨。（本報資料照片）

美國疾病管制與預防中心（CDC）發出健康警報，眼藥水公司「EzriCare」旗下一款人工淚液日前遭綠膿桿菌汙染，共波及12個州、共計55人，造成1人死亡、另外5人永久性失明。

台灣三總眼科部一般眼科主任呂大文說，綠膿桿菌平時在環境並不常見，多存在於住在加護病房內免疫力不佳的臥床病人，並依附在加護病房內的塑膠製品，如呼氣器的塑膠管線等，而綠膿桿菌存在於人工淚液，研判是製造過程遭到汙染，且目前人工淚液多不含防腐劑，細菌容易滋生，使用人工淚液者，又多有眼睛角膜上皮破損，綠膿桿菌即十分容易侵犯身體各處，病情嚴重時恐造成永久性失明，如果身體有重大或慢性疾病，也可能使病情惡化威脅生命。

呂大文說，一般人工淚液為指示用藥，民眾可自行購買使用，使用族群多為乾眼症患者，因眼睛乾澀而使用人工淚液緩解不適，使用時應注意五大事項。

第一、使用人工淚液族群多為乾眼症患者，建議患者應先到眼科尋求診斷，並在醫師諮詢下，若乾眼症症狀輕微可使用人工淚液，但若症狀嚴重則需藥物治療。

第二、人工淚液遭金黃色葡萄球菌、鏈球菌等汙染機會大於綠膿桿菌，點藥水時，應先把雙手洗乾淨。

第三、點人工淚液時，先拉開下眼皮，眼睛往上看，將眼藥滴在下眼瞼的眼白位置，如此一來，不會傷及黑眼球的眼睛角膜，避免眼藥水的尖銳塑膠邊緣刮傷眼角膜。

第四、人工淚液若無法一次使用完畢，建議放入冰箱冷藏，避免細菌滋生，並於隔天使用完畢，如將未用完的人工淚液放置於常溫環境，也應於當天使用完畢。

第五、使用人工淚液後，如果眼睛出現泛紅、疼痛等不適症狀，應速就醫檢查，以防眼睛角膜感染、發炎，症狀嚴重時恐影響視力。

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