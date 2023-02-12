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高纖豆漿餐盤飲食法 健康減重又美味

鄒尚謙
在飲食中加入高纖及植物性蛋白質營養成分的食物，在提升飽足感的同時，也減輕身體負擔。（Getty Images）
在飲食中加入高纖及植物性蛋白質營養成分的食物，在提升飽足感的同時，也減輕身體負擔。（Getty Images）

吃太多高油、高糖、高熱量食物，許多人因此易肥胖。營養師表示，食用澱粉類可減半，或以「高纖澱粉」取代，推薦「高纖豆漿餐盤飲食法」便是不錯的飲食替代方式，可以一步一步重拾健康體態。

糙米取代白飯 助腸胃蠕動

不少人吃飽睡、睡飽吃，體型變得圓潤發福，體內血糖隨之上升，形成體脂肪堆積。台灣營養師劉怡里表示，高油鹽、高澱粉類的飲食，容易引起身體發炎反應，建議要減少澱粉類的攝取，每餐的米飯減半攝取，或以全麥麵包、糙米、地瓜、蕎麥麵等高纖澱粉取代。因高纖澱粉類富含植化素，不僅有助腸胃蠕動、排油，且能降低身體發炎反應，是減肥的上上之選。

台灣營養師趙函穎說，減重要逐步進行飲食控制，千萬不要想一步登天，可透過階段式的調整，讓身體習慣不同的飲食攝取模式，才能減肥也兼顧健康。

餐前先喝一杯 維持飽足感

如何健康減肥？趙函穎建議，可以在飲食中加入高纖及含植物性蛋白質營養成分的食物，因為高膳食纖維在體內消化系統中會吸收水分，增加吃下肚的食物黏度，延緩胃排空；植物性蛋白質熱量較低且含多種植化素，在提升飽足感的同時，也減輕身體負擔。

趙函穎推薦採行「高纖豆漿餐盤飲食法」減肥，可以分兩方面執行。首先，可在餐前喝一杯高纖豆漿，維持飽足感，慢慢喝，可減少後續進食量；飲食要掌握蔬菜和肉類2：1的比例，其餘可按照自己習慣的日常飲食，不須操之過急。

搭配雞肉魚肉 可替代紅肉

另一方面，民眾需注重蛋白質的來源，建議以「植物性蛋白質搭配白肉」的方式取代紅肉，例如高纖豆漿搭配雞肉或魚肉等白肉，取代牛、羊、豬等紅肉。

趙函穎說，高纖豆漿富含植物性蛋白質，熱量低，還含有多元的植化素，提供與動物性蛋白質互補的多元營養選擇，還可以更進階將豆漿改為無加糖口味。

高纖豆漿餐盤3料理

一、味增豆腐鮭魚石狩鍋

食材：鮭魚100g、嫩豆腐半盒、柳松菇100g、娃娃菜160g、香菇2朵、紅蘿蔔2片、蔥段3支、味增15g、水200cc、高纖豆漿240cc

做法：

1. 鮭魚切片，豆腐切塊，柳松菇剁小朵，娃娃菜去蒂，香菇泡開。

2. 水與味增調勻放入湯鍋。

3. 除豆漿外，全部食材放入煮滾。

4. 最後到入豆漿煮滾即可。

二、地瓜腰果豆漿

食材：高纖豆漿240cc、地瓜100g、腰果8g

做法：

1. 將地瓜去皮切塊，蒸熟待涼。

2. 將地瓜、腰果及熱豆漿放入果汁機。

3. 均勻攪打即可。

三、豆漿雞蛋布丁

食材：高纖豆漿240cc、赤藻糖醇20g、雞蛋2顆

做法：

1. 將豆漿加熱同時加入赤藻糖醇，不需要煮滾，約熱到40度C，放涼。

2. 把兩顆蛋打散，慢慢將1加入蛋液中，然後過篩。

3. 把2裝入容器中，隔水加熱蒸8分鐘，取出後放涼即可。

（食譜／趙函穎提供）

營養師表示，調整飲食應採「漸進式」，讓身體慢慢回到正軌。（圖：趙函穎提供）
營養師表示，調整飲食應採「漸進式」，讓身體慢慢回到正軌。（圖：趙函穎提供）

蛋白質 雞蛋 肥胖

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