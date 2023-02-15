齒溝填補…3妙方防蛀牙

預防齲齒的功效與牙膏含氟濃度有關，擁有健康美麗的牙齒，更能綻放自信笑容。(Getty Images)

唇紅齒白，明眸皓齒，每個人都喜歡，但牙齒也是會生病的，它會有蛀牙、牙周病和牙磨耗等問題。

想要健康一輩子，就從做好牙齒保健這件事開始，牙醫師提供提供三個小妙方，防止蛀牙的形成，預防琺瑯質受損。

避免酸蝕 早晚至少刷牙兩次 少喝碳酸飲料

台灣基隆市牙醫師公會理事長蔡志明表示，牙齒身為人體消化系統的第一線，也是身體健康的第一線。保護牙齒要從少喝碳酸飲料開始，一定要養成刷牙好習慣，早晚至少刷牙兩次，使用含氟牙膏、餐後潔牙及使用牙線。

牙本質是牙齒的主體，牙髓組織在它的中間，牙骨質圍繞著牙根部，牙釉質則形成牙冠的外圍，這一層約2到2.5mm厚的半透明乳白色的鈣化物質，是牙齒最堅硬的保護層。牙齒最外層的牙釉質本身沒有修復功能，一旦遭到破壞，牙齒就會像沒有屋頂的房子，風吹雨淋，危在旦夕。

酸性物質是破壞牙齒健康的隱形殺手，尤其是碳酸飲料，會侵蝕牙齒的鈣化物質，降低牙齒的硬度，讓牙齒極易被磨損及變質軟化，也讓牙齒失去保護層，變得更加敏感，當飲食及刷牙清潔時，更不舒服。

牙齒的保健，首先一定要有良好的衛生習慣，包括早晚至少刷牙兩次，使用含氟牙膏、餐後潔牙、使用牙線、沖牙器，並到牙科定期檢查牙齒和少吃甜食、充足的睡眠、均衡的營養飲食、細嚼慢嚥以及改善不良的衛生習慣，如抽菸、喝酒、吃檳榔等。

用對牙膏 牙膏含氟1000ppm以上 防蛀牙效果好

基隆成美牙醫診所醫師林建宏表示，預防齲齒的功效與牙膏的含氟濃度有關，至少要1000ppm以上才有預防齲齒功效。刷牙後少量水漱口就好，讓牙齒表面殘留一點點含氟牙膏，不僅可增加口內氟離子濃度，預防齲齒的效果也會更好，這個習慣很重要。

氟化物已被證實能有效預防齲齒。氟可以和牙齒表面結合，強化琺瑯質對酸的抵抗力。在齲齒初期階段，口水中如果有適量的氟，可以修復已脫鈣的牙釉質再鈣化。

另外，氟化物也可以當作是一種抗菌劑，不僅能抑制致齲菌的生長，還能減少致齲菌產生酸腐蝕牙齒，減緩齲齒的進行。

氟化物的運用包括含氟牙膏、含氟漱口水、牙醫師專業塗氟、氟錠和氟鹽。其中含氟牙膏被認為是最多人運用、最容易配合、也是CP值最高的防齲方式之一。

有文獻指出，單獨使用牙刷而不用含氟牙膏，只能減少牙菌斑和預防牙周疾病的發生，唯有刷牙搭配含氟牙膏才能有效預防齲齒。

但不是所有的含氟牙膏都能預防齲齒，過去認為兒童牙膏的含氟濃度不能太高的觀念已被推翻。從長第一顆牙齒開始就可以使用含氟1000ppm以上的含氟牙膏，小於3歲的幼兒，牙膏量只要薄薄一層或是米粒大小；如果不會漱口，用紗布巾擦掉多餘的牙膏即可。

3歲以上孩童到成人，每次牙膏使用量為豌豆大小，而且刷完牙後只需把口內牙膏泡沫吐乾淨，少量水漱口就好，讓牙齒表面殘留一點點含氟牙膏，不僅可增加口內氟離子濃度，預防齲齒的效果也會更好。

及早預防 帶孩子做窩溝封填 預防蛀牙最有效

衛福部基隆醫院牙科主任蔡宛儒表示，很多家長常會問，小朋友牙齒表面凹凹凸凸的地方，常常都會卡東西，而且都刷不乾淨怎麼辦？其實，這就像在沙坑玩耍，手指間、掌紋細縫處總是卡滿細沙。

牙齒也一樣，牙齒咀嚼的牙面，稱作「咬合面」，臼齒咬合面有很多高低起伏的形態，可以增加咀嚼效率，但這些表面細小的紋路，不易清潔，容易成為刷牙時的死角，也是蛀牙容易發生的位置。

科學數據顯示，臼齒溝縫蛀牙的機率是平滑面的8倍。應當用白色透明的樹脂，塗布在這些牙齒的溝隙裂縫，防止蛀牙的形成。不論是窩溝封填、齒溝填補、溝隙封填都是同一種治療，作法就是把這些凹陷很深的牙面溝縫填起來，像是幫牙齒貼一層保護膜，讓牙齒比較好刷，相對就不易蛀牙。

孩在6歲左右會萌發第一大臼齒，家長最好帶小孩去進行窩溝封填的治療。「預防勝於治療」，窩溝封填是全球兒童牙醫界公認有效的預防蛀牙方法。家長一定要每半年帶孩子找牙醫師檢查、塗氟，並在適當的時間點，幫孩子的臼齒做窩溝封填。