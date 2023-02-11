牢記6原則 增強腸胃道免疫力

日常生活注意均衡飲食，腸胃道運作是否正常，是影響身體免疫力與健康的關鍵。（Getty Images）

影響腸胃道健康因素很多，包括飲食、活動、環境、壓力、生活作息等。「萬病之源始於腸道」，腸胃道運作是否正常，是影響身體免疫力 與健康的關鍵，因此，掌握六大腸胃道營養原則，才能擁有順暢健康的人生。

一、新鮮天然

1.食用當季新鮮食物，建議少用或勿食精緻或加工食品。

2.食材勿過度烹調，像肉品經過燒、烤、煎、炸等過度處理程序，易產生致癌物質，造成腸道發炎或大腸癌發生。

二、衛生安全

1.注意烹調及用餐前的手部清潔衛生。

2.注意食材、餐具及廚房的清潔衛生。

3.適量烹煮，適當保存，以當餐食用完畢最佳。

三、多樣均衡

均衡食用六大類食物，以自身的手為一份量計算。五榖根莖類、蔬菜 類及水果類一拳頭為一份，豆、蛋、魚、肉及海鮮類為掌心一半的大小及厚度為一份，每日建議食用份量如下：

1.五榖根莖類：1.5至3份，富含醣類、植物性蛋白質 及維生素B群，為人體主要熱量來源。

2.豆、蛋、魚、肉及海鮮類：3至8份，富含優質蛋白質、維生素B群及礦物質，用以建構身體組織、維持正常新陳代謝及增強免疫力。

3.奶類：1.5至2杯（每杯為240毫升），補充鈣質、維生素B2及維生素D，以保持骨頭及牙齒堅固健康，儲存骨本，預防骨質疏鬆症及骨折發生。

4.油脂及堅果種子類：3至6茶匙，以提供人體必需脂肪酸、維持正常生理代謝，協助脂溶性維生素A、D、E、K吸收。

5.蔬菜類：3至5份，包含各色蔬菜、番茄、茄子、瓜類、筍類等，由於富含纖維質、維生素、礦物質及抗氧化物質，能保持腸道順暢，預防便祕。

6.水果類：2至4份，用以維持代謝正常及增強抵抗力，含有纖維、維生素、礦物質及抗氧化物質等營養素。

四、適當補充

1.補充水分：每人每天攝取的水分至少要達到體重×30ml的標準。例如體重60公斤者，每天至少需攝取1800ml水分，分多次補充，每次以補充100至200ml為佳。

2.特殊營養素：在特殊期間需補充的特殊營養素，例如：左旋麩醯胺酸、益生菌、微量元素等，可聽從專業醫護人員或營養師建議補充。

五、維持體態

1.最佳身體質量指數BMI為18.5至24間。

2.每天固定時間測量體重。

3.若無特殊原因體重一周下降2%或一個月下降5%，應至醫療院所就診查明原因。

六、分散風險

在購買食物時，可選擇不固定廠牌或商店，減少同一種有毒物質攝入或累積體內。