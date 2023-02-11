我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

半月灣案槍手趙春利出庭沮喪哭泣 法官一度休庭

開張7月被盜7次 這家餐廳現在不收現金只刷卡

慢性貧血「無症狀」 長年不管傷腦又傷心

陳雨鑫
慢性貧血只要積極治療，都能避免對身體帶來的傷害。（圖：巫康熙醫師提供）
慢性貧血只要積極治療，都能避免對身體帶來的傷害。（圖：巫康熙醫師提供）

健康檢查紅血球「紅字」，被判定可能是「慢性貧血」，卻因為慢性貧血完全無症狀，恐長年忽略。台灣台中中山醫學大學附設醫院兒童血液腫瘤科主任巫康熙說，無論是成人或是小孩，貧血的比例極高，慢性貧血中最常見的為缺鐵性貧血及地中海性貧血，如果從小就發現而不理會，會傷害腦部發育，長期以來對於心臟也會造成負擔，甚至造成心臟衰竭，增加猝死的機率。

一位罹患先天性疾病的青少年，因疾病的關係，皮膚容易滲血，抽血檢查確定有慢性貧血，醫師建議應該要定期輸血，避免慢性貧血長期以來對於身體的傷害，患者家屬以及患者認為慢性貧血並未造成明顯的症狀，加上原本的先天性疾病也控制得不錯，選擇不輸血，卻在某一天突然因為心臟衰竭而猝死。

巫康熙說，急性貧血，如車禍後大量出血，會危及性命。但慢性貧血幾乎沒有症狀，即使臉色比常人蒼白，也會被認為是肌膚比較白，自認是一件好事。不過長期的慢性貧血，就會出現走路比較容易喘，加重心臟負荷，嚴重恐導致不可逆的心臟衰竭。如果在兒童階段就出現慢性貧血，也可能造成生長遲緩。

巫康熙表示，以台灣為例，最常見的慢性貧血以地中海貧血以及缺鐵性貧血為主，這兩種貧血都屬於小球性貧血，如果沒有仔細檢查與判別，容易被誤診，誤診就可能用錯治療方式。地中海貧血不得使用鐵劑，但缺鐵性貧血卻必須要使用鐵劑，就可能增加風險。

不過，根據臨床經驗，約有一半以上的地中海貧血同時會有缺鐵性貧血，主要是較多女性的地中海貧血患者，同時會有月經量大，而導致缺鐵性貧血。有時候需要給予一些鐵劑協助。

巫康熙表示，避免被誤診建議可以尋找血液科醫師，透過電泳以及鐵質等檢查，才能明確辨別屬於哪一種貧血，他強調，慢性貧血的治療不難，就怕「不積極治療」，當貧血長期被擺著不處理，就可能影響到腦部、心臟。也呼籲民眾被診斷慢性貧血後，別急著尋找「谷歌」（Google）醫師，自行採購鐵劑等，還是建議要尋找專業協助，避免用錯方式，反而延誤治療。

地中海貧血vs.缺鐵性貧血（陳雨鑫／整理）
地中海貧血vs.缺鐵性貧血（陳雨鑫／整理）

猝死 醫學 車禍

上一則

精神不好怎麼辦？醫師教你如何自我療癒（中）

下一則

牢記6原則 增強腸胃道免疫力

延伸閱讀

術後心臟衰竭 裝葉克膜救他一命

術後心臟衰竭 裝葉克膜救他一命
「無症狀」慢性貧血常被置之不理 長年不管傷腦又傷心

「無症狀」慢性貧血常被置之不理 長年不管傷腦又傷心
除草遭刀片射入胸腔險刺破心臟 醫師搶救保命

除草遭刀片射入胸腔險刺破心臟 醫師搶救保命
憂鬱、疲勞… 恐心臟發警訊

憂鬱、疲勞… 恐心臟發警訊

熱門新聞

黃苡菱說，同樣一杯大約240c.c的份量，豆漿內就含有7公克植物性蛋白質，燕麥奶則只有3至4克；而鮮奶則有8公克的動物性蛋白質。 （圖／ingimage）

燕麥奶、牛奶都是奶 營養師提醒「這款奶」喝下全是油

2023-02-05 04:27
想要安全攝取維生素C，醫師建議優先從蔬菜水果攝取，最不容易超量。（本報資料照片）

55歲婦天天吃高劑量維生素C腎衰險死 專家籲注意上限

2023-02-05 17:44

若決定不再生育兒女 醫界建議更多女性切除輸卵管以預防卵巢癌

2023-02-03 18:45
勃氏運動有三步驟，首先平躺，雙腳以棉被或枕頭墊高到45度到60度，腳踝重複伸直彎曲動作，維持3分鐘。（記者王昭月／攝影）

老人家冷天循環差、雙腳麻又刺 來做這三招

2023-02-10 04:20
(取材自健康醫療網)

如何正確獲得維生素D？藥師說要多吃這些食物

2023-02-03 00:15
醫師指出，一名60多歲男性患者，因長時間過勞，今年1月確診新冠肺炎後，引發嚴重肺炎，呈現一片「大白肺」，還插葉克膜續命，但後續引發腦出血，搶救20天仍不治。示意圖。（本報資料照片）

過勞奪命 60多歲男染疫大白肺、腦出血 插葉克膜救不回

2023-02-04 04:43

超人氣

更多 >
這15種食品 超過期限也不要急著丟掉它

這15種食品 超過期限也不要急著丟掉它
廢墟下埋了85小時 綜藝男星唐小強土耳其遇難

廢墟下埋了85小時 綜藝男星唐小強土耳其遇難
又見氣球？ 白宮：美軍在阿拉斯加擊落一高空物體

又見氣球？ 白宮：美軍在阿拉斯加擊落一高空物體
麻州華男殺妻藏屍判終身監禁 受害者女兒：為何是我們受懲罰？

麻州華男殺妻藏屍判終身監禁 受害者女兒：為何是我們受懲罰？
威廉決心報復哈利慘了 不只梅根 連他小孩也會被封殺

威廉決心報復哈利慘了 不只梅根 連他小孩也會被封殺