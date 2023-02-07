我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山灣區科技業再掀裁員潮 Salesforce等6公司砍1200人

敘國孕婦斷氣前搏命產子 新生兒瓦礫堆中獲救感動百萬人

他長期坐骨神經痛「被退休」 醫：慢性疼痛應重視

健康醫療網／記者陳佳慧報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

一名從事運動相關工作的中年男性，因坐骨神經痛而被迫提早退休，再經過多次手術後仍感到雙腿燒灼、刺痛，經醫師評估疼痛指數高達7分，必須吃嗎啡才能減緩長期疼痛的不適感，嚴重影響患者生活品質，也讓他對於人生下半場十分喪志。

慢性疼痛恐造成憂鬱、失能

中國醫藥大學附設醫院疼痛中心主任溫永銳指出，上述患者的疼痛屬慢性疼痛，臨床上常見的慢性疼痛，如脊椎退化、下背痛、肌腱炎等軀體性疼痛，還有潰瘍、慢性發炎等內臟疼痛；「其實慢性疼痛常只是冰山一角，常會影響心理引發憂鬱，造成生活不便及無法工作，甚至失能」。

慢性疼痛治療選擇多元，如口服藥物、復健、注射及手術。溫永銳表示，過去傳統保守治療或手術止痛效果不佳，患者只剩口服嗎啡一途；但長期大量使用，容易噁心嘔吐、昏沉無力，甚至影響免疫系統及內分泌失調，造成性慾下降、不舉、月經混亂等副作用，而不吃又會面臨疼痛難受的窘境。

脊髓刺激術直接調控神經 止痛效果佳

好消息是，目前已有「神經調控」治療的選項，適合止痛效果不理想、也不適合手術的患者。溫醫師說，這類神經調控植入式技術，如脊髓刺激術(SCS)，透過植入放電的電極到脊椎內，以微創不破壞神經的方式，調控神經的疼痛傳導來阻斷大腦的痛覺感受，進而達到緩解疼痛的目的，能更有效的疼痛管理，非常適合脊椎術後疼痛、複雜性局部疼痛症候群，及周邊神經傷害、周邊血管問題、頑固性心絞痛等患者，已證實可以減少疼痛及改善生活品質。

溫永銳進一步說明，脊髓刺激器植入方式有如心律調節器，首先會於患者背部脊椎內放入電極導線，並由患者操作連接於腹部的體外測試刺激器，經過數天或數周確認測試效果後，再將神經刺激器及電池永久植入體內。

值得注意的是，新型刺激器還可偵測病患體位，調節電量及參數達到最好的治療效果，且電池充電速度快、壽命長達10年，對於病患更便利，不會影響日常生活及工作，若需進行MRI檢查也不受影響，初期建議每1~2個月回診確認效果及調整神經調控的狀況。

疼痛逾6個月應主動諮詢醫師

「疼痛不要拖、也不要忍！」溫醫師強調，許多慢性疼痛像是「不死的癌症」，例如，大家以為手術後疼痛是正常現象，其實開胸、剖腹等手術，容易造成神經傷害及神經痛；此外，帶狀皰疹也可能變成慢性神經痛。若是3～6個月疼痛沒有改善，會敏感化神經系統變成頑固難醫的疼痛，因此建議所有持續的疼痛，都需及早諮詢疼痛專科醫師接受治療。

【延伸閱讀】

「脊椎狹窄」腰痛腿麻、走不動　靠這招改善症狀助減壓

6旬翁二度開脊椎不喊痛　隔天下床趴趴走、活動自如

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56680

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw

手術 癌症 退休

上一則

這些檢查缺一不可…把握產後關鍵時刻 確保母嬰健康

下一則

肥胖真的是百病之源 常見風險曝 1招健康瘦

延伸閱讀

理財問答／人工流產需要花多少錢？

理財問答／人工流產需要花多少錢？
李玟再曝病床照 憂心手術後不能再跳舞

李玟再曝病床照 憂心手術後不能再跳舞
手術引發併發症 宏碁前CEO蘭奇過世 享壽68歲

手術引發併發症 宏碁前CEO蘭奇過世 享壽68歲
甲狀腺動刀 最怕術後出血缺氧

甲狀腺動刀 最怕術後出血缺氧

熱門新聞

黃苡菱說，同樣一杯大約240c.c的份量，豆漿內就含有7公克植物性蛋白質，燕麥奶則只有3至4克；而鮮奶則有8公克的動物性蛋白質。 （圖／ingimage）

燕麥奶、牛奶都是奶 營養師提醒「這款奶」喝下全是油

2023-02-05 04:27
想要安全攝取維生素C，醫師建議優先從蔬菜水果攝取，最不容易超量。（本報資料照片）

55歲婦天天吃高劑量維生素C腎衰險死 專家籲注意上限

2023-02-05 17:44
(取材自健康醫療網)

如何正確獲得維生素D？藥師說要多吃這些食物

2023-02-03 00:15

染髮會愈染愈白？醫師教你如何培養「逆齡」頭皮

2023-02-02 17:58
榮新診所副院長康宏銘表示，三高數值些微超標也要注意，肥胖、血脂異常、初期高血壓、糖尿病前期等應綜合評估，視為慢性病看待，「異常值累積是相乘，而非相加」。（榮新診所提供）

劇烈胸痛爆出心肌梗塞 59歲男「年年健檢」因1錯誤觀念險喪命

2023-01-31 04:27
圖片來源 ／健康醫療網

夜間腿抽筋補鈣、補鎂沒用？醫授3招遠離痛楚

2023-01-30 01:30

超人氣

更多 >
土耳其7.8強震罹難者 累積超過3800人

土耳其7.8強震罹難者 累積超過3800人
馬斯克健康引擔憂 自曝常背痛、睡不好原因與前妻有關

馬斯克健康引擔憂 自曝常背痛、睡不好原因與前妻有關
這9家賣場的自有品牌 質量不輸名牌商品

這9家賣場的自有品牌 質量不輸名牌商品
研究發現：讓美國人難抗拒的加工食物 恐增罹癌風險

研究發現：讓美國人難抗拒的加工食物 恐增罹癌風險
芝加哥3亞裔留學生 Walmart前遭持槍搶劫 1死1傷

芝加哥3亞裔留學生 Walmart前遭持槍搶劫 1死1傷