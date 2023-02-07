他長期坐骨神經痛「被退休」 醫：慢性疼痛應重視

圖片來源 ／健康醫療網

一名從事運動相關工作的中年男性，因坐骨神經痛而被迫提早退休 ，再經過多次手術 後仍感到雙腿燒灼、刺痛，經醫師評估疼痛指數高達7分，必須吃嗎啡才能減緩長期疼痛的不適感，嚴重影響患者生活品質，也讓他對於人生下半場十分喪志。

慢性疼痛恐造成憂鬱、失能

中國醫藥大學附設醫院疼痛中心主任溫永銳指出，上述患者的疼痛屬慢性疼痛，臨床上常見的慢性疼痛，如脊椎退化、下背痛、肌腱炎等軀體性疼痛，還有潰瘍、慢性發炎等內臟疼痛；「其實慢性疼痛常只是冰山一角，常會影響心理引發憂鬱，造成生活不便及無法工作，甚至失能」。

慢性疼痛治療選擇多元，如口服藥物、復健、注射及手術。溫永銳表示，過去傳統保守治療或手術止痛效果不佳，患者只剩口服嗎啡一途；但長期大量使用，容易噁心嘔吐、昏沉無力，甚至影響免疫系統及內分泌失調，造成性慾下降、不舉、月經混亂等副作用，而不吃又會面臨疼痛難受的窘境。

脊髓刺激術直接調控神經 止痛效果佳

好消息是，目前已有「神經調控」治療的選項，適合止痛效果不理想、也不適合手術的患者。溫醫師說，這類神經調控植入式技術，如脊髓刺激術(SCS)，透過植入放電的電極到脊椎內，以微創不破壞神經的方式，調控神經的疼痛傳導來阻斷大腦的痛覺感受，進而達到緩解疼痛的目的，能更有效的疼痛管理，非常適合脊椎術後疼痛、複雜性局部疼痛症候群，及周邊神經傷害、周邊血管問題、頑固性心絞痛等患者，已證實可以減少疼痛及改善生活品質。

溫永銳進一步說明，脊髓刺激器植入方式有如心律調節器，首先會於患者背部脊椎內放入電極導線，並由患者操作連接於腹部的體外測試刺激器，經過數天或數周確認測試效果後，再將神經刺激器及電池永久植入體內。

值得注意的是，新型刺激器還可偵測病患體位，調節電量及參數達到最好的治療效果，且電池充電速度快、壽命長達10年，對於病患更便利，不會影響日常生活及工作，若需進行MRI檢查也不受影響，初期建議每1~2個月回診確認效果及調整神經調控的狀況。

疼痛逾6個月應主動諮詢醫師

「疼痛不要拖、也不要忍！」溫醫師強調，許多慢性疼痛像是「不死的癌症 」，例如，大家以為手術後疼痛是正常現象，其實開胸、剖腹等手術，容易造成神經傷害及神經痛；此外，帶狀皰疹也可能變成慢性神經痛。若是3～6個月疼痛沒有改善，會敏感化神經系統變成頑固難醫的疼痛，因此建議所有持續的疼痛，都需及早諮詢疼痛專科醫師接受治療。

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資料來源：健康醫療網

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