若決定不再生育兒女 醫界建議更多女性切除輸卵管以預防卵巢癌

有鑑於卵巢癌檢測 極不可靠，醫界具領先研究及倡導地位的卵巢癌研究聯盟(Ovarian Cancer Research Alliance，OCRA)1日提出新聲明，擴大建議大多數女性，即使沒有基因突變的困擾，若決定不再生育兒女且正計劃進行其他婦科手術 ，宜同時「預防性切除輸卵管手術」，預防卵巢癌。

過去醫界主要敦促具卵巢癌高遺傳風險女性生完小孩後，通常40歲左右時，切除卵巢和輸卵管。如今OCRA擴大建議更多女性切除輸卵管以預防卵巢癌，已獲數個醫療團體支持。

「卵巢癌是相對罕見疾病，」OCRA總裁兼執行長莫蘭(Audra Moran)說：「我們希望有卵巢的人明白風險，採取措施預防卵巢癌。」

預防性切除輸卵管手術是由醫生移除從卵巢通向子宮的輸卵管，但保留卵巢完好無損。保留卵巢仍可產生激素，對生活有益，可降低心臟病、骨質疏鬆症和性功能障礙等風險。

OCRA還開始向符合條件女性提供免費居家檢測盒，及早知道自己是否具有增加罹患卵巢癌和乳腺癌風險的BRCA1和BRCA2等基因突變。

莫蘭表示，年紀較輕的基因突變者可考慮只切除輸卵管，預防卵巢癌和避免提早停經；但她們的最佳治本之道仍是切除卵巢。

英國大型臨床試驗發現，用於早期檢測卵巢癌的成像掃描和血液檢測，不能及早發現癌症 。OCRA指出，篩查測試的努力已經失敗，女性應考慮採取更積極措施。

由婦科癌症醫生組成的婦科腫瘤學會(Society of Gynecologic Oncology)支持OCRA新建議，讓基因檢測更易取得，敦促無遺傳風險女性進行預防性切除輸卵管手術。美國癌症協會(American Cancer Society，ACS)科學長達合特(Bill Dahut)也表示，該建議有很好的數據支持，顯示接受手術者的卵巢癌發病率較低。

根據ACS數據，卵巢癌在女性癌症死亡人數中排名第五，比任何其他女性生殖系統癌症死亡人數都多。它是特別隱蔽的惡性腫瘤，通常非常晚期才被診斷出來。美國每年約1萬9710名女性被診斷患有卵巢癌，約1萬3000名女性死於此症。