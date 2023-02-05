12歲童臉腫以為智齒痛 卻是橫紋肌肉瘤

圖片來源 ／健康醫療網

12歲的小凱右邊智齒處感覺不舒服與臉頰腫脹，經過治療臉頰仍持續腫大，起初以為是牙齦感染的蜂窩性組織炎，但轉至當地醫院經抗生素治療後仍沒有改善。經電腦斷層檢查，發現右臉頰後有明顯腫塊，轉至台灣中榮兒童血液腫瘤 科診治，經會診耳鼻喉科梁凱莉主任手術 切片檢查，病理報告確認是右側顱底橫紋肌肉 瘤。

臉部不明腫塊 需要提高警覺

小凱媽媽回憶當時情況，知道小孩生病的剎那間，心情真不知道如何形容，真的很害怕會失去他，不知道怎樣幫忙他才是最好的。而橫紋肌肉瘤是一種軟組織惡性腫瘤，顧名思義是發生於橫紋肌肉組織的惡性腫瘤，常見於15歲以下的孩童，但青年人及年輕成年人也可能發生。

根據台灣兒童癌症基金會的統計，橫紋肌肉瘤佔全部兒童惡性腫瘤的3.3%，2020年全台有19位新發病的軟組織惡性腫瘤。橫紋肌肉瘤發生的原因尚不明，腫瘤發生部位包括頭頸部、泌尿生殖道、後腹腔與肢體的肌肉，小凱是屬於侵犯顱底的頭頸部橫紋肌肉瘤，為最常見的好發位置，幸運的是小凱無任何轉移到其他部位的情況發生。

橫紋肌肉腫瘤 提早發現治療

小凱確定診斷後，在台中榮總兒童血液腫瘤科黃芳亮主任的團隊接受化學藥物治療，同時也接受放射腫瘤科游惟強主任團隊的放射線治療，共近一年的療程，期間定期的影像學檢查，顯示腫塊逐漸縮小，小凱也恢復俊俏的臉龐。療程結束的影像學檢查，經耳鼻喉科梁凱莉主任審視，沒有腫瘤殘存已不需手術治療。

根據台灣兒童癌症基金會統計資料，台灣兒童橫紋肌肉瘤5年整體存活率為68%，台中榮總團隊10年來共治療12位橫紋肌肉瘤孩童，整體存活率高達80%。主要是有合作無間的兒童腫瘤醫療團隊，包含耳鼻喉科、兒童外科、放射腫瘤科、病理科及兒童腫瘤科各醫師都積極的參與病人的治療計劃，近年也導入精準醫學的檢驗與治療，如此才能成功地治療病童。

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資料來源：健康醫療網

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