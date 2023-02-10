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好發於30至50歲女性…鈣化性肌腱炎 疼起來如產痛

徐如宜
圖左紅色圈圈處可看到鈣化沉積物，經過抽吸術後可看到鈣化物消失（圖右）。(圖：高雄民生醫院提供)
圖左紅色圈圈處可看到鈣化沉積物，經過抽吸術後可看到鈣化物消失（圖右）。(圖：高雄民生醫院提供)

46歲洪姓家庭主婦右肩痠軟無力，炒菜沒辦法舉起手，連晚上都痛到無法入眠，疼痛一周後到醫院求診。醫師經X光診斷為鈣化性肌腱炎，施予超音波導引鈣化灌洗抽吸術，將肌腱中的鈣化物質抽洗出來，病患當下感覺疼痛緩解。

台灣高雄市民生醫院復健科醫師陳宣宇表示，洪女無外傷史，平常除了做家事之外，興趣是園藝跟遛狗。病患X光顯示肩峰下有一鈣化結晶病灶，門診當下立即施予超音波導引鈣化灌洗抽吸術，將肌腱中的鈣化物質抽洗出來，病患當下疼痛立即得到緩解，終於能面帶笑容離開診間。

後續追蹤治療的過程，再針對肌腱給予自體血小板增生療法及運動治療跟建議，現在病患又能像往常一樣從事喜歡的園藝跟下廚了。

陳宣宇說，急性鈣化性肌腱炎發作時，疼痛程度可直逼產痛，這時最快速且有效的治療方法就是超音波導引抽吸術。抽吸術後，可針對受傷的肌腱進行自體血小板或高濃度葡萄糖增生療法，再佐以運動指導，針對較無力的肌群進行訓練，如此全方位的治療，便可徹底揮別疼痛。

陳宣宇表示，鈣化性肌腱炎是一個痛起來要人命的疾病，好發於30至50歲女性，大多因長期重複性、機械性的動作，如洗刷鍋子、炒菜、作家事等，造成肌腱反覆的微小創傷導致鈣化沉積。

高雄市立民生醫院院長顏家祺提醒民眾，一旦身體有感覺到不舒服的情形，還是要及早至醫院接受專科醫師的詳細檢查，以免貽誤最佳治療時機。

醫師表示，鈣化性肌腱炎好發於30至50歲女性，大多因長期重複性、機械性的動作，造...
醫師表示，鈣化性肌腱炎好發於30至50歲女性，大多因長期重複性、機械性的動作，造成肌腱反覆的微小創傷導致鈣化沉積。(圖：高雄民生醫院提供)

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