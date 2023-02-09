我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛縣華男賣地被誘投資虛擬貨幣 遭誆2萬

NBA／傳杜蘭特被交易至太陽 籃網回收4枚首輪籤

視力保健 眼科醫師：掌握「3010120」秘訣

許政榆
眼科醫師提醒，掌握「3010120」秘訣，用眼30分鐘、休息10分鐘、每天戶外活動120分鐘以上，延緩孩子近視度數增加的情況。示意圖。（本報資料照片）
眼科醫師提醒，掌握「3010120」秘訣，用眼30分鐘、休息10分鐘、每天戶外活動120分鐘以上，延緩孩子近視度數增加的情況。示意圖。（本報資料照片）

新冠疫情後，不少孩子長時間窩在家裡滑手機、追劇，加上運動量不足，可能造成體重、近視度數增加。眼科醫師提醒，家長應多帶孩子到戶外活動，可掌握「3010120」秘訣，用眼30分鐘、休息10分鐘、每天戶外活動120分鐘以上，延緩孩子近視度數增加的情況。

以台灣為例，國健署指出，根據實證發現，增加戶外活動是視力健康的保護因子，國健署委託研究也證實，每周在戶外活動至少11小時，可減少近視發生或度數加深，學童每天戶外活動達120分鐘以上，因為戶外陽光可促使人體生成維生素D而強化免疫力，並會刺激視網膜產生多巴胺，減少眼睛肌肉緊張，延緩眼軸（眼球的長度）增長，預防近視。

高雄長庚眼科醫師吳佩昌表示，民眾長時間看手機、電視螢幕會忘記眨眼，而手機藍光長時間暴露，恐讓眼睛更乾澀，加上冬季乾冷、濕冷，容易引起乾眼症，近距離看手機也容易鬥雞眼，建議民眾應定期讓眼睛休息，尤其小朋友使用30分鐘後，應休息10分鐘。他以高雄長庚一位眼科住院醫師為例，因從小認真執行30分鐘休息10分鐘定律，當到醫學生依舊完全沒近視，保持良好視力，可以服務更久、造福更多病人。

吳佩昌表示，最忌諱民眾熬夜時「關燈滑手機」，強烈藍光相當傷眼，而睡覺時也要記得關燈，因為視網膜內的色素上皮細胞在燈光照明下將持續吸收光線，環境光源消失後才會還原；而許多民眾愛美喜歡戴隱形眼鏡，但沒拔掉就睡過夜容易造成感染，且角膜沒血管，要獲得氧氣是從空氣而來，戴隱形眼鏡彷彿「戴口罩」，長時間恐造成缺氧，建議民眾一天最多8小時，不超過10小時。

台灣國健署提醒，家長可多安排出遊，帶孩子去戶外活動，避免讓孩子長時間宅在家看電視或滑手機、平板電腦等3C產品，影響視力或導致近視度數暴增，尤其是國小階段的孩子，「遠視儲備量」不要輕易消耗掉，以延緩近視的發生或度數加深。

吳佩昌表示，也可以多吃深綠色蔬菜，內涵葉黃素、玉米黃素，補充抗氧化物有助護眼，由於便秘時，太用力也可能引起眼睛小血管結膜出血，建議民眾注重健康飲食。

手機 醫學 疫情

上一則

他未落實控管心臟衰竭 這次不只傷心還傷腎

延伸閱讀

設計城市保健新制服 華生獲5000元獎金

設計城市保健新制服 華生獲5000元獎金
視力檢查「紅色熱氣球」 原來是在亞利桑納拍的

視力檢查「紅色熱氣球」 原來是在亞利桑納拍的
春節24小時追劇 眼科醫師：掌握護眼原則

春節24小時追劇 眼科醫師：掌握護眼原則
雲南灣塘小學連多年零近視率 20%學生雙眼5.3

雲南灣塘小學連多年零近視率 20%學生雙眼5.3

熱門新聞

黃苡菱說，同樣一杯大約240c.c的份量，豆漿內就含有7公克植物性蛋白質，燕麥奶則只有3至4克；而鮮奶則有8公克的動物性蛋白質。 （圖／ingimage）

燕麥奶、牛奶都是奶 營養師提醒「這款奶」喝下全是油

2023-02-05 04:27
想要安全攝取維生素C，醫師建議優先從蔬菜水果攝取，最不容易超量。（本報資料照片）

55歲婦天天吃高劑量維生素C腎衰險死 專家籲注意上限

2023-02-05 17:44
(取材自健康醫療網)

如何正確獲得維生素D？藥師說要多吃這些食物

2023-02-03 00:15

染髮會愈染愈白？醫師教你如何培養「逆齡」頭皮

2023-02-02 17:58

若決定不再生育兒女 醫界建議更多女性切除輸卵管以預防卵巢癌

2023-02-03 18:45
新竹台大分院牙科部醫師莊雅淳說明，經牙周再生手術後，X光片中顯示病患陳男骨頭已長回到較高的位置。（新竹台大分院提供）

33歲男牙齒白、形狀正常 一檢查竟患有嚴重慢性牙周炎

2023-02-01 17:43

超人氣

更多 >
黑吃黑、白菜價 華人外州種大麻血本無歸

黑吃黑、白菜價 華人外州種大麻血本無歸
土敘強震至少1.1萬人罹難 土國總統赴災區勘察

土敘強震至少1.1萬人罹難 土國總統赴災區勘察
中國不再是美國第一大貿易國 貿易戰以來首次

中國不再是美國第一大貿易國 貿易戰以來首次
獨家／紐約華人手機店被搶 老闆險遭割喉 損失逾萬

獨家／紐約華人手機店被搶 老闆險遭割喉 損失逾萬
買二手車以gift避稅 罰款還有刑責

買二手車以gift避稅 罰款還有刑責