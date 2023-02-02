肩膀脫臼怎麼辦？1復位方式精準、復原時間短

(取材自健康醫療網)

48歲陳姓女患者，因摔倒造成右肩膀疼痛並難入眠，一開始被認為只是單純的右肩脫臼，被「喬」了幾次卻都無法成功。最後至醫院骨科 看診，經醫師診視後，安排進行電腦斷層掃描檢查，確定患者肩膀非單純脫臼，而是右肩前盂唇脫落，因此必須進行手術 治療。

肩盂唇損傷 常見這些原因所致

台灣童綜合醫院骨科王叔昂醫師說明，盂唇位在肩胛骨與手臂間的關節 處，附著於關節盂周圍的軟骨細胞組織，可以穩定肩關節，並避免關節360度旋轉活動時脫臼。常見造成肩盂唇損傷的原因有運動時反覆的拉扯動作，或者受到外力強大撞擊。

盂唇微創復位手術 減少破壞關節組織

個案右肩關節前唇整片軟體組織脫落，故造成不穩定性關節，這種不穩定性關節是無法用徒手復位治療，必須接受傳統開放性復位手術，但傳統開放式手術又會破壞大片軟體組織，所以王叔昂醫師建議使用電腦斷層術中定位協助盂唇微創復位手術，不僅傷口小(僅有1公分左右)、血流少，並且手術時間與恢復時間皆縮短，讓患者儘早能恢復到日常生活。

關節脫臼原因很多 應盡快就醫診治

經由複合式手術室的電腦斷層術中定位系統輔助，精準地植入螺釘將脫落的整片盂唇固定復位，手術成功復原良好，患者住院三天即返家休養。

王叔昂醫師呼籲，導致關節脫臼的原因很多，並且嚴重程度也有所不同，因此當關節處受到傷害並出現疼痛，應尋求專科醫師診療，經由各式檢查後進行適當治療與手術，促使病程縮短並儘早恢復正常生活。

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資料來源：健康醫療網

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