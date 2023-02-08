尿不準、常滴漏 小心攝護腺肥大

攝護腺肥大壓迫尿道，會造成排尿不順、小便遲緩；圖為示意圖。（Getty Images）

對男生而言，每次尿尿，尤其在外面洗手間，最大的痛苦就是要控制心中之無奈，要踏在滿地尿液的地上往前進，就是古人說的，踏著先烈的「水」跡前進！

男生站著尿尿，幼年時、年輕時，水龍頭強而有力，隨便揮灑，又快又準，但隨著年紀漸增，尿尿的力道逐漸減弱，尿液常常呈現自由落體，掉在地上，或者也許前面尿在尿池裡，餘尿未了，以為解光了，要走人了，卻又滴漏了在地上，造成後人的困擾。

吾豈好「滴漏哉」，吾不得已矣！真的不是沒有公德心，是不得已的。因為男士的攝護腺隨著年齡的增加而逐漸變大，讓尿尿要從膀胱出來受到了阻力，尿流速減少，自然尿尿時間變長，尿不準，尿在地上的機會也多了。

為什麼古書內沒有這種症狀的記載？可能因為古人壽命短，活到50、60歲以上者幾希，因此，造物者當初打造的攝護腺，沒有與時俱進，沒有改造，造成今日老男士的痛苦。

攝護腺肥大引起的困擾可以用藥物減少膀胱的壓力，用藥物讓攝護腺萎縮；也可以手術 「掏空」攝護腺，可用傳統的手術，也可以用雷射手術，減少手術時間及併發症。

但要注意的是，在洗手間尿尿的時間越久的男士，也要注意自己攝護腺是否也長了癌症 。

年紀大了，離上帝最近的「大頭」，以及離上帝最遠的「小頭」，往往逐漸出現問題，是一種無奈，但如何防微杜漸，利用現代的醫療科技讓自己活得快樂及長久，是每位老男士們必修的功課。（本文作者為台大醫學 院名譽教授、肝病防治學術基金會董事長）