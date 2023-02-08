天冷溫差大 長者起床口訣「慢、熱、起、穿、行」

中醫師建議民眾在天冷時外出，應採洋蔥式穿法，注意保暖。（記者林伯東／攝影）

天冷時，常因溫差讓血管急遽收縮造成心血管疾病 惡化，尤其慢性疾病發生機率高，台灣彰化廣仁堂中醫診所醫師張鎧說，年長者或幼兒要注意保暖，早晚溫差大，早上下床時可先讓手末梢和頸部、頭部溫暖，緩緩起身先坐在床上活動，適應溫差再起身，若有三高 要監測血壓 ，也要避免進補高鈉食物。

拉拉耳垂 按摩頭頸部

民眾可以在下床前將手部摩擦暖和後，將手掌餘溫蓋在脖子風池穴、耳朵部位，也可拉拉耳垂按摩，頭頸部用掌指關節按摩，反覆做讓末梢神經溫暖。

針對天冷，中醫也提供溫和性用中藥材做暖暖包的保暖撇步，秀傳醫院中醫部主治醫師邱伯恩說，可以紅豆為基底裝入麻布袋，加入艾草、乾薑等，紅豆有水分可用微波、電鍋蒸，等有一點香味就能使用，可蓄熱一、兩小時，溫度不會像坊間暖暖包一樣太燙，適合給小孩老人使用，敷頭頸部也很安全，使用過的藥材最後可當成肥料等。

邱伯恩表示，保暖要從血液循環做起，達到補氣活血，可使用當歸、龍眼肉、紅棗、枸杞、黃耆泡茶，熱熱喝讓末梢循環改善。

外出或運動 熱身10分鐘

台灣國民健康署署長吳昭軍表示，溫差變化過大，可能導致血壓、血液黏稠或血管的收縮異常等，他提出，起床時可記住「慢、熱、起、穿、行」原則，慢慢起身，等身體適應棉被外的溫度後，再離開被窩起身，穿上衣服，開始美好的一天。

吳昭軍表示，外出時，注意從頭到腳的保暖，如帽子、口罩、圍巾、手套、襪子及防滑鞋，以多層次穿著，方便隨著溫度變化來穿脫衣物，並多喝溫開水，避免水溫超過65℃，造成灼傷或燙傷。

外出或運動時，先做好熱身運動10至15分鐘，避免因溫差大，出現或發生心血管疾病徵狀之風險，多補充溫開水，避免喝酒取暖，因喝酒不但無法暖身，更容易造成身體核心溫度的下降，增加失溫的風險，若發現有胸悶、胸痛、心悸、呼吸困難、噁心、冒冷汗、頭暈或暈厥的現象，就可能是心臟病的徵兆。

血管防堵 多喝溫開水

另外，台灣衛福部彰化醫院院長曾孔彥表示，冬天溫度低，中高齡民眾在睡前應多喝溫開水保持體液充足，避免血管容易堵塞，造成心臟或大腦血管栓塞。

彰化醫院院長曾孔彥說，天氣冷，很多中高齡民眾睡前少喝水，避免半夜離開溫暖被窩去如廁；年輕人的血管較有彈性，睡前少喝水500cc至1000cc，不影響血管變化，但中高齡者的血管通常已窄化，睡前少喝水造成漫漫長夜中體液減少，有三高疾病的人可能因心臟或腦部血管堵塞而造成猝死。

「天氣回暖又氣溫驟降，血管熱漲冷縮，天冷仍需喝足溫開水並做好保暖。」曾孔彥表示，中高齡民眾的住處最好裝置保暖系統，例如電暖器、有暖氣功能的冷暖兩用冷氣機，睡前至少喝500cc溫開水保持體液充足。

曾孔彥建議，中高齡民眾盡量在有陽光的時候外出，戴帽、圍圍巾之外，穿著方面採洋蔥式穿法，最裡層穿發熱衣，再穿輕便但暖和的衣服，最外一層是羽絨或內層刷毛的外套，穿到「微發汗」程度才算保暖，不要有身體對抗寒冷的感覺以免血管收縮，年輕人可以對抗，高齡民眾和三高民眾千萬別嘗試。