生活壓力大胃食道逆流、火燒心？長期恐導致食道、胃潰瘍

圖片來源 ／健康醫療網

胃食道逆流是非常普遍的疾病，飲食的文化與社會型態變化，較嚴重者甚至長期受此症狀困擾反覆求醫。胃食道逆流的典型症狀包括胃酸逆流(酸性及未消化完的食物回流至喉嚨或嘴巴)的感覺與火燒心(從胃或下胸部朝頸部這段距離，會有灼熱的感覺)，除此之外亦有許多非典型的表現，包括胸口疼痛、慢性咳嗽、氣喘、喉嚨沙啞疼痛、吞嚥疼痛與吞嚥困難等等。

胃食道逆流有哪些成因？

造成胃食道逆流其中最為常見的因素分為兩種。

一、飲食：攝取過多高油、高糖、熱量的食物，就容易導致胃食道逆流。

二、生活型態：久坐不動、工作忙碌、睡眠品質不佳或者長期報復性熬夜以致免疫系統與代謝循環變差，自律神經的失調，加劇胃食道逆流的發生。

胃食道逆流會產生什麼樣的影響？

長期的胃食道逆流會造成食道下段黏膜慢性損傷、糜爛，進一步造成食道黏膜病變產生所謂巴瑞特 氏食道(是指食道因為反覆胃液逆流，食道的上皮細胞長期被胃酸破壞，長久在高酸度的環境下，使食道壁紅腫增厚)。主要症狀也與胃食道逆流相差無幾，包括胃灼熱、胃酸逆流以及吞嚥困難，巴瑞特氏食道症是一種癌前病變，有較高機率發展為食道癌。最後就容易轉變為食道癌！

有胃酸逆流就是胃食道逆流？

有些病人困擾於胃食道逆流的症狀四處求醫，但做過胃鏡卻被告知沒有明顯的胃食道逆流，也無法接受進一步的治療，相當令人困擾。

胃食道症狀要考慮的疾病其實相當的多，也可能是食道的蠕動出現問題，有許多病患的食道症狀並非是真正的食道逆流，而是食道的蠕動出現問題，造成類似食道逆流的症狀，患者本身並無法正確區分；並且胃鏡檢查並不會有明顯的變化，胃鏡僅能篩檢出胃食道逆流的一小部分患者而已。

日常裡即便是健康的成年人，一整天的活動下來，或多或少都會有胃酸逆流至食道內，這些胃酸會自然地被食道藉由鹼性分泌物與食道蠕動排除掉，因此若是胃酸暴露的時間不夠長，並不會造成食道黏膜的損傷，胃鏡檢查自然也就無法發現這樣的患者。

胃食道逆流如何發現？如何診斷？

胃食道逆流的正確診斷，有幾個檢查工具可供臨床醫師參考：

1、內視鏡(胃鏡)的檢查：接受胃鏡檢查約可以發現70%左右的胃食道逆流病患，胃鏡的好處在於可以直接觀察食道，並在第一時間發現嚴重的食道病變，是醫師首選的檢查方式。

包括食道的糜爛、潰瘍、狹窄、巴瑞特氏食道和食道癌都可以經由此方式檢查出來。

2、多管腔食道內抗阻併酸鹼度檢測 儀：此即食道的酸鹼值檢測，檢查的方式是在食道與胃的交接處放置細長的感應器，可以偵測酸鹼的變化與電阻的變化，記錄患者24小時內食道的變化，可供醫師計算24小時內胃酸逆流總頻率及總時間，了解逆流與症狀數值，並且主機小巧可隨身攜帶，因此患者可以正常起居作息不受影響。

3、高解析度食道蠕動壓力學檢查：這項檢查對難治型的病患是可考慮的檢查方式，此項檢查可以發現一些胃鏡無法判斷的食道逆流的非典型症狀，諸如食道痙攣、食道收縮力異常或是食道弛緩不能...等等這些肌肉 的病變。

藉由上述檢查，食道逆流的病患可以得到詳細的診斷與治療。

胃食道逆流如何治療？

最常見的包括制酸劑、抗組織胺以及氫離子阻斷劑，主要可以減少或是阻斷胃酸的分泌。

對於輕微的症狀，制酸劑可在短時間內達到療效且通常不用處方箋可在藥局取得，但抗組織胺通常較制酸劑效果長且持久。對於嚴重且頻繁的症狀，氫離子阻斷劑則是最好的選擇。

胃食道逆流何時應該就醫？

大部分人可以藉由調整飲食習慣或是生活姿勢得到改善，但若症狀已影響到日常生活工作，甚至於影響睡眠品質則建議盡快到消化內科就醫。

建議民眾工作之餘多運動及補充水分，運動除了能夠刺激腸胃蠕動，避免熬夜造成胃酸分泌過多，保持良好生活型態，才不會傷胃又傷心。

資料來源：國泰綜合醫院消化內科林承達主治醫師、陳信佑主治醫師：https://www.cgh.org.tw/ec99/rwd1320/allphoto/1900/256.pdf

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56607

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