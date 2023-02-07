正確按摩 疏通氣血、紓壓解痛可助眠

正確適當的按摩，可疏通氣血、紓壓解痛，進而幫助入睡。（本報資料照片）

現代人常會犯頭痛、肩頸腰痠背痛，專家指出，腰痠背痛若未處理、治療，可能引起頭痛、腿部疼痛。研究證明，正確適當的按摩，可以疏通氣血、紓壓解痛，進而幫助入睡、改善失眠 的困擾。

以台灣為例，根據衛福部統計，台灣人腰痠背痛盛行率超過7成，傳統整復推拿師郭唐佑表示，上班族長時間久坐、3C「低頭族」、姿勢不良等原因，容易導致肩頸腰痠背痛，甚至引發偏頭痛。

姿勢不良 易引起發炎

郭唐佑指出，中醫骨傷理論講求整體性，髖部、腰部是乘載上肢部、下肢部的重要樞紐，在正骨理論中「骨不移位，筋不受損，筋骨不分家」，若腰部歪斜則「牽一動百」，因此長期姿勢不良者，易導致整體結構歪斜，會壓迫神經、經絡不順，使氣血循環變差，引起發炎現象。

氣血不通恐釀腰痠背痛，甚至壓力性頭痛，出現暈眩、嘔吐等不適症狀。郭唐佑建議，民眾若出現腰痠背痛，在家可運用按摩球，使緊繃的軟組織放鬆，像腰大肌、腰方肌疼痛者，可以拿按摩球頂在牆壁，於相對疼痛處滾動，或平躺在瑜伽墊上，雙腳捲起手抱膝，確保腰椎、尾椎貼合瑜伽墊後，進行左右搖擺各15下三回，可稍稍放鬆腰部疼痛。

按摩經絡 晦氣變成屁

郭唐佑說，腰痠背痛久了也會影響身心靈，容易不耐煩、心情低落，久坐也會壓迫尾椎導致痠、麻、痛，民眾可透過按摩大小腸經絡來緩解情緒，從左側肋骨下緣腹部位置，往右按摩至胃部，不僅可讓排便更順暢，也能把「晦氣」壞情緒變為屁放出來。

酒後不宜 過猛恐休克

郭唐佑提醒，有些人不適合按摩，像骨折、急性扭挫傷者，因周遭軟組織紅脹，血液循環加速，若推拿恐增加骨折風險，建議個案應先冰敷、固定，避免按摩二度傷害。此外，酒後不適合整復推拿，因酒精會使痛感遲緩，造成整復師誤判，按摩力道過猛恐釀休克。

新光醫院中醫科主治醫師劉宗翰建議，疼痛出現大多是血液循環不佳、缺氧造成，透過按摩可讓血液循環變好，按摩時搭配暖暖包、吹風機加熱，可加乘舒緩效果。如兩側頭痛可輕揉太陽穴、後側頭痛就按風池穴；後腦杓、肩頸兩側肌肉 緊繃，可按摩斜方肌、肩井穴；上背部疼痛可按摩天宗穴，往下沿伸頸椎、胸椎將兩側的筋推開；下背部疼痛可按摩腰眼穴、腎俞穴。

按摩4穴位助好眠

穴位按摩可促進氣血循環，舒緩肌肉、神經緊繃，以及改善失眠。可透過指揉法，按住穴位後畫小圓圈，約3至5分鐘；或以點壓法，以手指點穴位重壓。

1 神門穴：位於手腕橫紋上，靠近小指側的凹陷部。

2 翳風穴：位於耳垂後，耳後乳突與下頜角間凹陷處。

3 內關穴：手腕橫紋向上三指寬，位於兩條筋中間。

4 印堂穴：位於左右兩邊眉心中間，皺眉紋處。

（資料提供／整復師郭唐佑）