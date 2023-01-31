我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「致蕾絲莉」女主入圍影后 奧斯卡再陷種族爭議

專家：市場埋定時炸彈 破壞力堪比大蕭條

年輕人走路易喘以為過胖 就醫竟發現是「心臟衰竭」

健康醫療網／記者張慈恩報導
（圖：健康醫療網提供）
（圖：健康醫療網提供）

一名逾30歲身材壯碩的男子，出遊期間突感身體不適而前往急診，醫院為他安排詳細檢查後發現，慢性病纏身的他不僅嚴重肺水腫，甚至已出現心臟衰竭，醫師再進一步了解，得知這名病友平時走路就會喘和容易累，但他卻以為是自身肥胖所造成，從沒想過會是心臟出問題，這次心臟發出的警告，也讓他嚇到不敢再輕忽。

年輕病友早已屢見不鮮

心臟衰竭經常被歸類於老年人的疾病，依據2019年世界衛生組織的統計資料，心血管疾病不僅是全球頭號死因，且70歲以下死亡率就占三分之一，台灣國立成功大學醫學院附設醫院心臟血管科醫師李貽恒教授指出，台灣本土的研究發現，從2010年至2015年，雖然台灣整體心臟衰竭的發生率逐年減少，但45歲以下因心臟衰竭住院的新發生率卻增加4%-5%，顯見心臟衰竭早已不是老年人的專利。

心臟衰竭的治療應及早介入，針對危險因子的預防更是不可忽視的一環，李貽恒教授進一步說明，台灣的心臟衰竭病友，85%以上合併有高血壓，然而，每個人對於健康重視程度不一，較注重自己身體狀況的民眾，只要有異樣就會至診間進行檢查，而健康意識低的民眾，經常會拖到非常危急的情形才就診，這樣輕忽的態度，通常都會造成延誤診斷，治療效果也就會受影響。而上述提到的病友，所幸他的配合度很高，不僅遵從醫囑也規律治療，目前心臟功能恢復得相當不錯，症狀也明顯改善，現階段只需要定期追蹤即可。

搭配飲食及復健運動成效佳

李貽恒教授提醒，不論是走路會喘、容易累甚至不明原因水腫，只要發覺不對勁，民眾都應該要保持警覺即時就醫，才有機會把握治療的黃金時機。同時也呼籲正在治療心臟衰竭的病友，除了用藥不中斷外，也不要隨便相信偏方，只要遵循正規治療，再搭配飲食的控制、簡單的復健運動，就有機會改善症狀及心臟功能，保有良好的生活品質。

【延伸閱讀】

罹患心臟衰竭死亡率趨近50%！　高血壓患者如同心臟衰竭第一期

晚期心衰竭併嚴重心律不整　臺大醫院團隊1次手術搞定

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56495

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw

高血壓 手術 醫學

上一則

寒冬養生藥膳夯 中醫師提醒有效進補

下一則

減肥愈減愈胖？營養師教你擊破「4大盲點」

延伸閱讀

非裔、年輕人、低薪族 2022年加薪幅度最大

非裔、年輕人、低薪族 2022年加薪幅度最大
血壓管理4障礙 年輕人也高血壓

血壓管理4障礙 年輕人也高血壓
走路就喘、胸口痛 醫師建議：心臟該做復健運動

走路就喘、胸口痛 醫師建議：心臟該做復健運動
晚期心衰竭 1手術解決2難題

晚期心衰竭 1手術解決2難題

熱門新聞

8種食物有助減重 熱量低有飽足感

2023-01-25 02:00
圖片來源 ／健康醫療網

夜間腿抽筋補鈣、補鎂沒用？醫授3招遠離痛楚

2023-01-30 01:30
（圖：健康醫療網提供）

酸性體質致癌？鹼性飲食抗癌？聽專家怎麼說

2023-01-25 00:30
過年餐餐大魚大肉下，許多人選擇飯後來杯茶，以利解膩消脂。（記者鄭國樑／攝影）

過年大餐後喝茶解膩 但「這些人」不適合

2023-01-24 04:53
氣溫驟降，中高齡民眾應等有陽光時出門，最好戴帽穿較保暖衣物，不能像年輕人穿少用身體對抗寒冷。（記者簡慧珍／攝影）

日夜溫差大洋蔥式穿法 醫教這種程度才算保暖

2023-01-28 17:49
專家認為，番茄或茄屬植物會影響關節炎的科學證據非常少。(本報資料照片)

番茄吃多 加重關節炎症狀？專家這樣說

2023-01-24 01:15

超人氣

更多 >
薪水每分錢都得申報 但這6種收入可免稅

薪水每分錢都得申報 但這6種收入可免稅
懶得做早餐時 就去主廚也愛光顧的這6家連鎖餐廳

懶得做早餐時 就去主廚也愛光顧的這6家連鎖餐廳
銀行來電要求認證？小商家帳戶數萬元瞬間消失

銀行來電要求認證？小商家帳戶數萬元瞬間消失
洛市高檔住宅槍案3死4傷 死者皆為年輕女性 兇手在逃

洛市高檔住宅槍案3死4傷 死者皆為年輕女性 兇手在逃
田州5警打死非裔案 第6名警員被停職

田州5警打死非裔案 第6名警員被停職