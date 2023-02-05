耳垢分乾濕 半年清潔一次即可

過度清潔可能適得其反，導致耳朵受傷。(本報資料照片)

許多人洗完澡後習慣使用棉花棒進行耳朵內的清潔，將耳垢清出，但耳垢有分乾濕兩種類型，應有不同的清潔方式，若過度清潔，可能會適得其反，導致耳朵受傷，醫師建議半年清理一次即可。

台灣國泰醫院耳鼻喉科主治醫師王文弘表示，大部分東方人的耳垢是乾的，外觀看起來灰灰白白的；西方人則多為濕耳垢，呈現褐色，質地較黏。這樣的差異主要是東西方人種分泌物不同所致，但主成分仍為角質層的脫屑。

大多數的耳垢會自然排出人體，少數情況才會堵住，王文弘指出，堵塞位置常處於耳道內軟骨與硬骨的交界處，該處最為狹窄，若要自行清理，容易傷到耳膜，通常會透過軟化劑，讓耳垢軟化後自行排出。民眾若沒有藥劑，也可用橄欖油等油品滴入耳道，待十分鐘左右即可排出。

台灣振興醫院耳鼻喉部主任蕭安穗說，耳垢具有保護耳朵的功用，會分泌油脂並且殺菌，除非影響聽力，否則不建議將耳垢清除；若耳垢因浸水而濕黏則可將其吹乾就好，若真的要清潔，用棉花棒沾點水稍事清理即可，不要太過用力或完全清除耳垢。

王文弘強調，用棉花棒清潔耳道時，千萬不可用推的，在外耳道繞一圈擦拭即可，也不建議將耳垢刮出。不過，曾有個案耳道一浸水，堆積的耳垢便膨脹，造成刺痛，甚至堆積成「傳導型聽力障礙」，影響聽覺功能，因此建議每三個月至半年應到耳鼻喉科診所，請醫師進行耳垢清理，若置之不理，可能衍生為外耳炎。

至於目前流行清潔耳垢服務，甚至衍伸耳燭等項目，標榜可紓壓。不過，蕭安穗提醒，耳內的表皮其實非常脆弱，沒有什麼軟組織，若溫度過高容易受傷，結痂後恐造成更多傷害。