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暖身過了頭 冬季也會中暑

陳雨鑫
天冷家中使用保暖物品時，三高患者或末梢血液循環差的民眾，必須格外小心。(圖：彰化基督教醫院提供)
天冷家中使用保暖物品時，三高患者或末梢血液循環差的民眾，必須格外小心。(圖：彰化基督教醫院提供)

每年1、2月都是氣溫最低時刻，在使用保暖物品時，對於三高患者或是末梢血液循環差的民眾而言，必須格外小心；然而保暖過頭，也可能發生中暑，甚至致命。

台灣三軍總醫院中暑防治中心主任朱柏齡指出，末梢血液循環差的民眾，特別是糖尿病患者，不建議長時間依偎在暖爐旁取暖，容易燙傷；同時低溫使用保暖商品必須小心，若稍有不慎，可能釀低溫燙傷，也可能發生中暑情況，嚴重還可能致命。

天冷時，常見高齡長者因為泡溫泉、使用暖氣、電熱毯三種狀況發生中暑狀況，宜小心預防。

狀況1：泡溫泉 勿超過15分鐘

過度泡溫泉只要超過15分鐘，就可能增加中暑的風險。芬蘭曾舉辦過三溫暖比賽，誰待得最久，誰就是冠軍，進入決賽有6人，其中2人泡到暈倒，另有1人泡到中暑死亡。

狀況2：開暖氣 不要超過40℃

現在家家戶戶都有暖氣，低溫來襲時，暖氣的放送不要超過40℃，國外曾有關在監獄的犯人，恰好生病待在單人牢房，牢房中暖氣壞掉，不斷加熱升溫，犯人活活在牢房中中暑死亡。

狀況3：電熱毯 慎防皮膚灼傷

電熱毯也具有相同的危機，很多長輩在低溫時會透過電熱毯取暖，常穿得少少，披著電熱毯在室內活動，皮膚不斷接觸超過體溫的溫度，開始發紅，有些神經比較遲鈍的長輩，特別是糖尿病患者，大多沒有什麼知覺，長時間可能會起水泡，甚至灼傷，有些人睡覺會裹著電熱毯再加上厚棉被，也可能釀中暑危機。

7穴位助保暖 增血液循環

使用保暖小物，如果放對地方，能幫助增加氣血循環，抵禦低溫。台北醫學大學附設醫院傳統醫學科主治醫師蘇柏璇表示，人體有十二條經絡，六條陽經分布在四肢外側、頭部、軀幹；六條陰經分布在四肢內側及胸部、腹部。

蘇柏璇表示，抵禦寒氣，可運用經絡原理，將暖暖包放在「神闕穴」和「大椎穴」位置，這二大穴位恰好是任脈及督脈交會處。神闕穴位在肚臍正中央，大椎穴位在後頸脊椎最突起處。

二大穴位透過「加熱」刺激，可幫助血液循環，暖暖包可貼在這二處，但不建議直接緊貼著皮膚，應隔著一件衣服，頸部則要隔著一塊薄布，避免燙傷。

暖暖包放在神闕穴，可包含到周邊位於肚臍下方1.5寸的「氣海穴」，透過「搓揉」加熱刺激，促進血液循環，燃燒脂肪。大椎穴斜下方1.5寸也有「風門穴」，暖暖包可同時刺激風門穴，有祛風解表、宣肺利氣的作用，搓揉按壓以及加熱，能改善感冒、頸椎痛、肩膀痠痛等。

其餘可以幫助保暖的穴位，包括位於手掌中心的「勞宮穴」，需透過按壓，達到刺激效果；「太谿穴」位於腳踝後方，也需要透過按壓刺激；「百會穴」位於頭頂的正中央，建議要利用艾灸刺激才有效果，但需透過專科醫師協助。

保暖物品正確使用法 資料來源：蘇柏璇
保暖物品正確使用法 資料來源：蘇柏璇

低溫 醫學 糖尿病

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