我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

5歲男孩突被山獅撲倒撕咬 金山灣區媽衝上前英勇救兒

經濟走勢「軟著陸派」贏？克魯曼認失算：「滯脹派」快輸了

改善痘痘 皮膚科醫師教3招清潔保養

健康醫療網
身體不斷冒青春痘，除了使用藥物治療外，應避免熬夜，清潔保養也很重要。（Getty Images）
身體不斷冒青春痘，除了使用藥物治療外，應避免熬夜，清潔保養也很重要。（Getty Images）

25歲的林小姐，從學生時代開始，臉上、胸口、背部就會不斷冒青春痘，原以為隨著年齡漸長會好轉，沒想到痘痘不但沒消失，還新增了許多痘疤，使她對自己的外表很沒自信，也造成了巨大的人際與心理壓力。

台灣新竹台大分院皮膚部醫師陳彥婷表示，青春痘學名為痤瘡，是很常見的皮膚問題，不僅只有青少年，成人及兒童也可能會長青春痘。青春痘生成機轉和過量皮的脂線分泌、毛囊開口角化異常、皮膚發炎及痤瘡桿菌聚集有關，後續會造成毛孔阻塞與發炎，導致粉刺、丘疹、膿疱、囊腫型痤瘡等表現；好發部位除了臉部以外，皮脂腺分泌旺盛的上半身如前胸、後背、上臂及臀部等部位也經常可見。

陳彥婷解釋，青春痘的治療藥物有很多，外用藥膏常見的有維他命A酸、杜鵑花酸、抗生素、過氧化苯甲醯等；口服藥物則包含抗生素、A酸、賀爾蒙療法等，提醒民眾各種藥物的治療機轉、臨床上可能產生的副作用及使用時的注意事項都不太一樣，應在皮膚科醫師完整評估並說明後，再選擇合適的藥物治療，切勿依坊間流傳經驗或不明網路資訊，自行任意購買及使用藥物。

青春痘的治療除了藥物使用外，病人日常生活中的配合也很重要，陳彥婷提醒，除維持規律作息，避免熬夜外，清潔保養方面有三點注意：一、建議選用低致敏性、不含酒精、不含人工香精香料、無致粉刺性的洗面乳，適度清潔皮膚，避免過度去角質。二、清潔後建議使用質地清爽的產品進行適度保濕。三、外出務必進行防曬，有助於降低色素沉澱的形成。

另近年新冠疫情影響下，長時間配戴口罩，使得臉部肌膚承受反覆摩擦及悶熱，此刺激易造成青春痘的發炎加重，建議適度拿下口罩透氣，讓肌膚休息。

陳彥婷強調，青春痘是常見的皮膚疾病，但若未早期接受治療，嚴重的痤瘡往往會在臉上留下較難恢復的痕跡，因此建議儘早就醫，以減少疤痕的產生及縮短青春痘病發的時間。

口罩 疫情

上一則

冬季進補 男生不怕「腎虧」中醫談補腎之道

下一則

肩膀脫臼怎麼辦？1復位方式精準、復原時間短

延伸閱讀

日本新冠視同流感 5/8起室內免戴口罩

日本新冠視同流感 5/8起室內免戴口罩
春節吃太多胃食道逆流 營養師教緩解方法

春節吃太多胃食道逆流 營養師教緩解方法
香港2月中取消局部口罩令？專家意見分歧

香港2月中取消局部口罩令？專家意見分歧
香港何時解除口罩令 專家：2、3月有機會

香港何時解除口罩令 專家：2、3月有機會

熱門新聞

8種食物有助減重 熱量低有飽足感

2023-01-25 02:00
圖片來源 ／健康醫療網

夜間腿抽筋補鈣、補鎂沒用？醫授3招遠離痛楚

2023-01-30 01:30
氣溫驟降，中高齡民眾應等有陽光時出門，最好戴帽穿較保暖衣物，不能像年輕人穿少用身體對抗寒冷。（記者簡慧珍／攝影）

日夜溫差大洋蔥式穿法 醫教這種程度才算保暖

2023-01-28 17:49
榮新診所副院長康宏銘表示，三高數值些微超標也要注意，肥胖、血脂異常、初期高血壓、糖尿病前期等應綜合評估，視為慢性病看待，「異常值累積是相乘，而非相加」。（榮新診所提供）

劇烈胸痛爆出心肌梗塞 59歲男「年年健檢」因1錯誤觀念險喪命

2023-01-31 04:27
（圖：健康醫療網提供）

酸性體質致癌？鹼性飲食抗癌？聽專家怎麼說

2023-01-25 00:30
(取材自健康醫療網)

做家事不等於運動 有氧和重訓練得不一樣

2023-01-27 01:00

超人氣

更多 >
免費東西要付錢…疫情補助將停 1500萬人恐失白卡糧食券

免費東西要付錢…疫情補助將停 1500萬人恐失白卡糧食券
好市多7大暢銷商品 有些可能讓你想不到

好市多7大暢銷商品 有些可能讓你想不到
全世界最聰明的腦袋 起床都喝什麼來補充能量？

全世界最聰明的腦袋 起床都喝什麼來補充能量？
女博士失聯數月 中國家人急尋差點報警

女博士失聯數月 中國家人急尋差點報警
江西中學生胡鑫宇命案 官方通報屍檢結果：自縊死亡

江西中學生胡鑫宇命案 官方通報屍檢結果：自縊死亡