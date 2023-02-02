改善痘痘 皮膚科醫師教3招清潔保養

身體不斷冒青春痘，除了使用藥物治療外，應避免熬夜，清潔保養也很重要。（Getty Images）

25歲的林小姐，從學生時代開始，臉上、胸口、背部就會不斷冒青春痘，原以為隨著年齡漸長會好轉，沒想到痘痘不但沒消失，還新增了許多痘疤，使她對自己的外表很沒自信，也造成了巨大的人際與心理壓力。

台灣新竹台大分院皮膚部醫師陳彥婷表示，青春痘學名為痤瘡，是很常見的皮膚問題，不僅只有青少年，成人及兒童也可能會長青春痘。青春痘生成機轉和過量皮的脂線分泌、毛囊開口角化異常、皮膚發炎及痤瘡桿菌聚集有關，後續會造成毛孔阻塞與發炎，導致粉刺、丘疹、膿疱、囊腫型痤瘡等表現；好發部位除了臉部以外，皮脂腺分泌旺盛的上半身如前胸、後背、上臂及臀部等部位也經常可見。

陳彥婷解釋，青春痘的治療藥物有很多，外用藥膏常見的有維他命A酸、杜鵑花酸、抗生素、過氧化苯甲醯等；口服藥物則包含抗生素、A酸、賀爾蒙療法等，提醒民眾各種藥物的治療機轉、臨床上可能產生的副作用及使用時的注意事項都不太一樣，應在皮膚科醫師完整評估並說明後，再選擇合適的藥物治療，切勿依坊間流傳經驗或不明網路資訊，自行任意購買及使用藥物。

青春痘的治療除了藥物使用外，病人日常生活中的配合也很重要，陳彥婷提醒，除維持規律作息，避免熬夜外，清潔保養方面有三點注意：一、建議選用低致敏性、不含酒精、不含人工香精香料、無致粉刺性的洗面乳，適度清潔皮膚，避免過度去角質。二、清潔後建議使用質地清爽的產品進行適度保濕。三、外出務必進行防曬，有助於降低色素沉澱的形成。

另近年新冠疫情 影響下，長時間配戴口罩 ，使得臉部肌膚承受反覆摩擦及悶熱，此刺激易造成青春痘的發炎加重，建議適度拿下口罩透氣，讓肌膚休息。

陳彥婷強調，青春痘是常見的皮膚疾病，但若未早期接受治療，嚴重的痤瘡往往會在臉上留下較難恢復的痕跡，因此建議儘早就醫，以減少疤痕的產生及縮短青春痘病發的時間。