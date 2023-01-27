令人抓狂的冬季癢 醫師提醒：平時勤擦乳液

醫師邱健群表示，如果真的很癢，可以用輕拍來止癢，避免抓破皮受傷，嚴重時還是要來給醫生診治。（嘉義基督教醫院提供）

天氣愈冷，皮膚更癢，甚至抓癢抓到流血，真是令人困擾，該怎麼辦呢？台灣嘉義基督教醫院皮膚科主任醫師邱健群表示，因為皮膚本身的油脂分泌不足，加上外在環境比較乾燥，引起皮膚屏障異常進而引起發炎現象，若有傷口、破皮，易引起細菌感染而造成蜂窩性組織炎，應就醫接受治療。

冬季癢、乾癬、脂漏性皮膚炎、異位性皮膚炎、凍瘡、魚鱗病、濕疹、手足龜裂…等，都是冬季常見的皮膚疾病。醫師邱健群表示，天氣寒冷使血管收縮和血液循環變差，引起汗腺及皮脂腺機能下降，因為皮膚本身的油脂分泌不足，再加上外在環境比較乾燥，引起皮膚屏障異常進而引起發炎現象。

邱健群表示，冬季癢於對於年紀大及愛洗熱水的人較常見，曝露在外的部位較常發生如四肢、小腿前側、臉部較容易出現。輕症表面皮膚會乾燥、脫屑、失去光澤、乾癢；嚴重症狀皮膚龜裂、紅斑、丘疹，而患有糖尿病 、肝硬化、腎臟病等內科疾病者，也較易出現冬季癢的症狀。

由於天冷民眾喜歡泡溫泉和用高溫 水洗澡驅寒，為避免冬季癢的症狀發生，邱健群建議，不要使用過熱的水，盡量使用清水或滋潤型不含皂的用品洗澡，洗澡後，可使用乳液、乳霜、凡士林等保養品，以達到滋潤及保濕效果。