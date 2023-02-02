甲狀腺動刀 最怕術後出血缺氧

甲狀腺結節如果過大壓迫到氣管、食道，導致呼吸不順暢、吞嚥困難，或是影響美觀，醫師會建議手術摘除甲狀腺。（本報資料照片）

醫師呼籲，建議民眾主動檢查甲狀腺，尤其有甲狀腺癌家族史者更應定期接受甲狀腺超音波檢查。

手術 是根治甲狀腺腫瘤 方式之一，不過，醫師透露，甲狀腺的血流豐富，手術最擔心的風險是術後出血，過去就曾聽聞有病人血腫壓迫氣管，因此缺氧變成植物人的案例，要格外小心。建議治療前應與醫師主動溝通與討論，選擇更安全的方式進行診治。

蔡欣恬醫師指出，常見的甲狀腺腫瘤如良性甲狀腺結節、惡性甲狀腺癌。臨床上，如果甲狀腺結節過大壓迫到氣管、食道，導致呼吸不順暢、吞嚥困難，或是影響美觀，會建議手術摘除甲狀腺；若是甲狀腺癌可能還得廓清頸部淋巴結，合併放射性碘-131治療。

蔡欣恬表示，傳統手術傷口長達5～8公分，止血又是手術時重要環節之一，綁線止血耗費花時間，手術多半長達約1至1.5小時才能完成。目前可搭配組織凝集儀合併神經監測器，不僅可以加速手術時間，也降低術後出血的併發症 風險，臨床上，病患接受度高，「病人手術時間短，麻醉時間減少、手術風險越小，降低喉嚨腫脹機率，縮短恢復期」。

蔡欣恬解釋，組織凝集儀是藉由精準地控制且即時調整能量輸出的時間及功率，使組織與血管永久閉合，進而阻斷血流供應有效止血，幾乎不再需要綁線，不僅大幅縮短手術時間一半以上，讓醫療團隊與患者能更加安心接受治療。

「甲狀腺手術也要避開小心喉返神經及上喉神經。」蔡欣恬說明，傷害喉返神經恐造成聲帶麻痺，而傷害上喉神經可能造成聲音沙啞或發不出高音等併發症，雖然喉返神經、上喉神經位置差異不大，但每位病患的甲狀腺腫瘤大小不一，或是二次開刀神經沾黏的程度不同，且肉眼無法準確分辨，利用神經監測器藉由電流刺激傳達神經訊號，就能精確避開喉返神經及上喉神經，大幅提升安全性，也能更快速完成手術。（本文由「健康醫療網」提供https://healthnews.com.tw/）