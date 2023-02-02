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胰臟癌4期 治療7個月降為2期

游振昇
台中慈濟醫院余政展主任以模型向個案說明罹癌部位。（圖：台中慈濟醫院提供）
台中慈濟醫院余政展主任以模型向個案說明罹癌部位。（圖：台中慈濟醫院提供）

一名67歲婦人兩個月體重掉12公斤，解黑便就醫，竟檢查出罹患胰臟癌且已轉移至腹膜達到四期程度，婦人從化療、脾臟栓塞到手術，持續治療7個月，終於成功逆轉為二期，經過半年追蹤沒有復發跡象。

婦人就醫過程頗為曲折，她說從67公斤體重，2個月異常掉了12公斤，接著解黑便，在診所抽血確認嚴重貧血，轉診醫院做胃鏡，診斷是肝硬化引起胃靜脈曲張破裂出血，依醫囑服藥達2個月仍未改善，決定到台灣台中慈濟醫院詢問第二意見，腸胃內科醫師腹部超音波檢查竟發現胰臟病灶，馬上轉一般外科接手。

一般外科主任余政展透過電腦斷層影像、胃鏡檢查、與腹腔鏡探查手術，發現婦人的胰臟癌細胞已腹膜轉移，腫瘤並侵犯胃部導致潰瘍出血，確定已是第四期，病情不樂觀。

雖判定罹患「癌王」，但婦人不放棄希望，配合醫師規畫，接受系列化療一段時間，腫瘤明顯縮小，但婦人又開始胃出血，由於病灶太深無法止血，再試脾動脈栓塞也無法改善，拚治療的辛苦加上病情急轉的雙重打擊，婦人一度想放棄轉入安寧病房。

余政展捨不得病人已拚到這程度，持續鼓勵找一線生機，婦人終於同意手術，依止血手術計畫，順序切除原發腫瘤侵犯部位，包括胰臟尾部、脾臟、部分胃及大腸，幾乎左上腹部臟器都處理，手術也意外發現轉移的病灶在化療後已經消失，最後病理報告，原本四期病情成功逆轉為二期，再經半年追蹤也不見復發蹤影。

聽到好消息，婦人感恩醫療團隊的付出，更珍惜與家人能有更多相聚的日子，病人幸運逆轉病程也讓醫療團隊振奮，余政展指出，胰臟癌早期沒有症狀，被喻為最沉默的殺手，確診時常已晚期，但身為外科醫師，必須精準判斷時機，該出手就出手，絕不輕易放棄病人，經由婦人個案也體認到隨著醫療進步，只要不輕言放棄，希望就在眼前。

手術 腫瘤 癌細胞

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